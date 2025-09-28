Slušaj vest

Majka deteta je očajnički pokušala da ga spase, ali je napadač nasrnuo na nju i zadao joj telesne povrede.

Nakon što su čuli njene krike, komšije su pritrčale da joj pomognu.

Kada su ugledali dvadesetpetogodišnjaka, brutalno su ga pretukli.

Portparol lokalne policije izjavio je da je provalnik i ubica, pogledao povredama na putu do bolnice,

Istragom policije je utvrđeno da je 25-godišnjak nestao iz svoje kuće četiri dana pre ubistva. Takođe, navodno je pokušao da ukrade predmete iz jedne obližnje prodavnice otprilike sat vremena pre ubistva.

Kurir.rs/Protothema

