Slušaj vest

Ovom izjavom potvrdio je nedavnu promenu stava predsednika Donalda Trampa prema ratu.

"Ruska ekonomija je u rasulu. Rusi ne postižu mnogo na bojnom polju. Jasno je vreme da poslušaju apel predsednika Trampa da sednu za sto i zapravo ozbiljno razgovaraju o miru", rekao je Vens.

On je dodao kako veruje da je do promene došlo zbog "stvarnosti na terenu, s Rusima koji ubijaju mnogo ljudi i gube mnogo ljudi, a nemaju mnogo toga da pokažu".

Ovaj zaokret dolazi nakon što je Tramp prošle nedelje, na konferennciji za medije s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Generalnoj skupštini UN, izjavio da bi saveznici iz NATO trebalo da obore ruske avione koji narušavaju njihov vazdšni prostor.

Takođe je najavio da će SAD nastaviti da isporučuju oružje NATO "kako bi NATO s njim radio šta želi" i izjavo da Ukrajina ne samo da može da pobedi u ratu, već i vrati izgubljenu teritoriju.

Predsednikovo poverenje u pobedu Ukrajine u oštrom je kontrastu s njegovim ranijim izjavama da Kijev ne može da pobedi u ratu i da bi trebalo da ustupi teritoriju Rusiji. Trampov prošlonedlejni nastup sa Zelenskim takođe se drastično razlikuje od sastanka u februaru kada su on i Vence žestoko kritikovali ukrajinskog predsednika.

Kurir.rs/Politico

Ne propustitePlanetaAMERIKA SE OPROSTILA OD ČARLIJA KIRKA: Tramp završio govor gestom za pamćenje, pozvao Eriku, zagrlio je očinski i poljubio! Publika u SUZAMA! (FOTO/VIDEO)
Erika Kirk na komemoraciji svom mužu Čarliju Kirku
Politika"SAV BES ZBOG UBISTVA KIRKA USMERIĆEMO PROTIV NJIH!" Tramp kreće u rat protiv američkih blokadera: "Razbićemo terorističku mrežu radikalnih levičara" (VIDEO)
usa.jpg
PlanetaOČEKUJE SE 100.000 LJUDI NA KOMEMORACIJI ČARLIJA KIRKA! Tramp dolazi sa državnim vrhom - stižu dva aviona sa osobljem iz Bele kuće! (FOTO/VIDEO)
x AP Ross D Franklin.jpg
PlanetaDŽEJ DI VENS: "Spreman sam da preuzmem funkciju predsednika SAD, ako se nešto dogodi Trampu"
Džej Di Vens