Ovom izjavom potvrdio je nedavnu promenu stava predsednika Donalda Trampa prema ratu.

"Ruska ekonomija je u rasulu. Rusi ne postižu mnogo na bojnom polju. Jasno je vreme da poslušaju apel predsednika Trampa da sednu za sto i zapravo ozbiljno razgovaraju o miru", rekao je Vens.

On je dodao kako veruje da je do promene došlo zbog "stvarnosti na terenu, s Rusima koji ubijaju mnogo ljudi i gube mnogo ljudi, a nemaju mnogo toga da pokažu".

Ovaj zaokret dolazi nakon što je Tramp prošle nedelje, na konferennciji za medije s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Generalnoj skupštini UN, izjavio da bi saveznici iz NATO trebalo da obore ruske avione koji narušavaju njihov vazdšni prostor.

Takođe je najavio da će SAD nastaviti da isporučuju oružje NATO "kako bi NATO s njim radio šta želi" i izjavo da Ukrajina ne samo da može da pobedi u ratu, već i vrati izgubljenu teritoriju.