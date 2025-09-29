Slušaj vest

Parlamentarni izbori u Moldaviji su završeni, a Partija akcije i solidarnosti (PAS), koju podržava predsednica Maja Sandu, odnosi novu pobedu. Proevropski kurs zemlje se nastavlja, ali otvara se pitanje da li Moldavija sada ulazi u ubrzanu fazu približavanja EU?

Šta znači ovaj rezultat za odnose sa Rusijom i da li je proevropski entuzijazam dovoljan da pokrije sve unutrašnje krize koje tek dolaze, tema je o kojoj je za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" govorio Milutin Ilić, predsednik NVO "Geopolitikon".

1/6 Vidi galeriju Izborni dan u Moldaviji Foto: DUMITRU DORU/EPA, Vadim Ghirda/AP

Ilić je najpre podsetio da je Moldavija 2022. godine otvorila pregovore sa Evropskom unijom.

- Njoj bi ulazak u EU značio. Bilo je jasno da je u kampanji za proevropske snage da u parlamentu njena partija ide bez koalicijonog partnera. Indikativno je da su moldavski izbori stvarno pod velikim znakom pitanja.

Napomenuo je da proevropske snage optužuju Rusiju za mešanje u izborne tokove.

- U ciklusu za predsedničke izbore Rusi su se požalili da je Moldavija za preko 300 hiljada državljana koji žive u Rusiji poslala mali broj glasačkih listića i otvorila mali broj biračkih mesta.

MOLDAVIJA NIJE POSLALA DOVOLJNO GLASAČKIH LISTIĆA U RUSIJU?! Građani na ulicama osporavaju izbore, teške optužbe na račun Maje Sandu: Falilo je i biračkih mesta Izvor: Kurir televizija

Kako kaže, već danas su aktuelni brojni protesti širom države, u cilju osporavanja izbornih rezultata.

- Od 101 mesta, izbornom matematikom bi po moldavskom ustavu partiji Maje Sandu pripala 54 mesta, što stvara tesnu većinu. Druga strana je danas organizovala velike procese kako bi osporila demokratičnost procesa i rezultate iz inostranstva.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs