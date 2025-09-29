Slušaj vest

Najmanje pet ljudi je ubijeno, poginula, a osmoro ranjeno kada je naoružani čovek uleteo svojim vozilom u mormonsku crkvu u američkoj saveznoj državi Mičigen i otvorio vatru, nakon čega je zapalio crkvu.

BBC prenosi da je napadač, identifikovan kao Tomas Džejkob Senford (40) iz Bartona u Mičigenu, kasnije ubijen u pucnjavi sa policijom na parkingu crkve.

Vlasti istražuju jučerašnji napad kao "čin ciljanog nasilja", ali navode da motiv ostaje nejasan.

- Dve žrtve su preminule od prostrelnih rana - objavio je na konferenciji za medije Vilijam Renje, šef policije gradića Grand Blan u kojem se desio napad.

Napad u mormonskoj crkvi u američkoj saveznoj državi Mičigen Foto: HANDOUT / AFP / Profimedia, BILL PUGLIANO / Getty images / Profimedia, JEFF KOWALSKY / AFP / Profimedia

On je kasnije rekao da su još dve osobe pronađene mrtve, a "nekoliko" drugih se vode kao nestale, mada nije mogao da kaže koliko je to ljudi u pitanju.

On je dodao da je i sinoć trajalo "čišćenje" prostora crkve nakon što je pretrpela veliku štetu od požara.

Renje je kazao da su "stotine" ljudi prisustvovale službi kada je naoružani čovek vozilom uleteo u crkvu.

- Napadač je zatim otvorio vatru iz automatske puške, ispalivši nekoliko metaka na pojedince unutar crkve - rekao je šef policije.

On je naveo da je policija je odmah reagovala izlaskom na mesto napada, nakon čega su policajci policajci zapucali i "neutralisali osumnjičenog".

Senford je ubijen osam minuta nakon što je započeo napad.

Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Na zločin u Mičigenu reagovao je i američki predsednik Donald Tramp.

- Osumnjičeni je mrtav, ali još mnogo toga treba da se nauči. Izgleda da je ovo još jedan ciljani napad na hrišćane u SAD. Ova epidemija nasilja u našoj zemlji mora odmah da bude zaustavljena - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

