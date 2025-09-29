NETANJAHU STIŽE U BELU KUĆU, NA POMOLU NOVI PLAN ZA GAZU! Sastanak sa predsednikom SAD koji kaže da su "svi spremni za nešto posebno", to posebno je TONI BLER!
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je uoči današnjeg sastanka s američkim predsednikom Donaldom Trampom izjavio je Izrael radi na novom planu prekida vatre sa Belom kućom, ali da se detalji još uvek razrađuju, prenela je agencija AP.
Netanjahu je pod velikim međunarodnim pritiskom da okonča rat, posebno tokom tekuće ofanzive u gradu Gazi.
Broj žrtava u ratu između Izraela i palestinskog pokreta Hamasa premašio je 66.000 Palestinaca, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja Pojasa Gaze koje je pod kontrolom Hamasa.
Očekuje se da će Tramp na sastanku u Beloj kući predstaviti novi predlog za okončanje sukoba.
"Radimo na tome. Još nije finalizovano, ali radimo sa timom predsednika Trampa", rekao je Netanjahu za Foks njuz.
Arapski zvaničnici upoznati sa planom kažu da predlog od 21 tačke poziva na trenutni prekid vatre, oslobađanje svih talaca koje drži Hamas u roku od 48 sati i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze.
Netanjahu se zakleo da će nastaviti borbu dok Hamas, čiji je napad 7. oktobra 2023. godine pokrenuo rat, ne bude uništen.
Ali je ponovio ponudu da dozvoli operativcima Hamasa da napuste Gazu kao deo sporazuma kojim se okončava sukob.
Tramp je juče poručio da će uskoro najaviti "nešto posebno" u mirovnim pregovorima na Bliskom istoku, uoči posete Netanjahua Beloj kući, prenela je agencija Frans pres.
"Imamo pravu šansu da postignemo nešto veliko na Bliskom istoku. Svi su spremni za nešto posebno, bez presedana. Učinićemo da se to desi", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.
"To će biti sporazum koji vraća taoce. To će biti sporazum koji okončava rat", rekao je američki predsednik.
Prema britanskim medijima, bivši premijer Toni Bler mogao bi da igra vodeću ulogu u budućoj prelaznoj vlasti u Gazi.
(Kurir.rs/Beta)
BONUS VIDEO: