Slušaj vest

(KMG) Nedavno je u Japanu premijerno prikazana "antikineska" TV serija "Napad nultog dana", koju finansiraju tajvanske vlasti. Brojni japanski političari prisustvovali su projekciji i dali neprimerene primedbe, šaljući ozbiljno pogrešan signal spoljnom svetu.

Prema tajvanskim medijima, "Napad nultog dana" su producirale separatističke snage na Tajvanu uz podršku tajvanskih vlasti. Priča se zasniva na hipotetičkom scenariju u kome Kineska narodnooslobodilačka vojska preduzima vojnu akciju protiv Tajvana, što prikazuje moguću sliku na Tajvanu tokom izmišljenog sukoba između dve obale moreuza.

TV serija grubo preuveličava takozvani "neprijateljski" stav kopnenog dela zemlje prema Tajvanu, podstiče "antikinesko" osećanje u javnosti na ostrvu i otvoreno poziva spoljne sile da intervenišu u slučaju sukoba dve obale. U suštini, to je čisto delo koje promoviše "nezavisnost Tajvana".

TV serija je premijerno prikazana 7. avgusta u Tokiju, a počela je da se emituje na Amazon Prime Video Japan od 15. avgusta.

Kopneni deo Kine osudio je tajvansku TV seriju "Napad nultog dana". Portparol Ministarstva odbrane Kine Džang Sijaogang je rekao da će pokušaj ostvarenja "nezavisnosti Tajvana" biti osuđena na propast.