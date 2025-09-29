INTERVJU KITA KELOGA ZA FOKS NJUZ O RAKETAMA DUGOG DOMETA U POSEDU KIJEVA

INTERVJU KITA KELOGA ZA FOKS NJUZ O RAKETAMA DUGOG DOMETA U POSEDU KIJEVA

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu, izjavio je da Vašington odobrava konkretne slučajeve u kojima Ukrajina može da izvodi udare dugog dometa unutar Rusije.

On je to rekao u sinoćnjem intervjuu za Foks njuz, odgovarajući na pitanje da li je stav Trampa da Ukrajina može da izvodi udare dugog dometa.

- Odgovor je "da", koristite kapacitete da udarite duboko, ne postoje zaštićena područja - odgovorio je Kelog.

Kijev indipendent piše da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski navodno zatražio od Trampa da isporuči Kijevu krstareće rakete dugog dometa Tomahavk tokom prošlonedeljnog sastanka na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Američki potpredsednik Džej Di Vens je juče potvrdio da SAD "razmatraju" isporuku raketa Tomahavk Kijevu, dok Moskva nastavlja da odbija bilateralne i trilateralne mirovne pregovore u kojima bi posredovao Tramp.

- Konačna odluka o tome da li Ukrajina može da izvodi udare dugog dometa unutar Rusije je na Trampu i zavisi od slučaja do slučaja - poručio je Kelog.

Dok Ukrajina razvija sopstvene rakete dugog dometa i dronove, Kijev nastavlja da se oslanja na oružje koje obezbeđuju njegovi saveznici za izvođenje takvih udara, koji često zahtevaju odobrenje zemlje koja isporučuje projektile.

Kelog poziv na oprez da se ne napravi "greška"

Kelog je naveo da je u svetlu nedavnih provokacija Rusije važnije nego ikada biti oprezan da se ne napravi "greška" prilikom suočavanja sa Moskvom.

- Ovo je globalno pitanje i treba da reagujemo u skladu sa tim - poručio je Trampov specijalni izaslanik za Ukrajinu.

Kijev indipendent podseća da je Rusija poslednjih nedelja intenzivirala kršenje vazdušnog prostora EU i NATO.

Moskva je narušila poljski vazdušni prostor 10. septembra, što je navelo Varšavu da obori ruske dronove iznad njene teritorije, što je prvi put da je bilo koja članica NATO oborila u više od tri godine ruskog rata protiv Ukrajine.

U trenutku kada SAD dozvoljavaju Ukrajini da izvodi udare duboko u Rusiji, Vašington razmatra mogućnost da Kijevu obezbedi i dodatno oružje.

- To je jedan od razloga zašto verujem da je prošle nedelje, a to je potvrđeno, predsednik Zelenski zatražio od predsednika Trampa isporuku raketa Tomahavk - rekao je Kelog, dodajući da konačna odluka još nije doneta.

"Rusija ne ispunjava svoje ratne ciljeve"

Dok Rusija nastavlja da vrši pritisak duž linije fronta uz mali napredak i velike gubitke, Kelog je primetio da Moskva ne ispunjava svoje ciljeve u ratu protiv Ukrajine.

- Rusija ne dobija ovaj rat. Da pobeđuju, bili bi u Kijevu, Odesi, prešli bi reku Dnjepar - rekao je Kelog.

Prema tvrdnji Generalštaba ukrajinske vojske Rusija je izgubila oko 1.109.590 vojnika u Ukrajini od početka opšte invazije 24. februara 2022. godine.

Kijevski medij ocenjuje da Trampov stav označava promenu u odnosu na početak ove godine, pošto je američki predsednik ranije kritikovao ukrajinske napade na infrastrukturu unutar ruske teritorije.

U pismu objavljenom 22. avgusta Tramp je mađarskom premijeru Viktoru Orbanu napisao da je "veoma ljut" zbog napada ukrajinskih dronova na ruski naftovod Družba.

Poslednjih nedelja, Tramp je umesto toga sve više kritikovao ruskog predsednika Vladimira Putina jer SAD ne uspevaju da posreduju u okončanju ruskog rata protiv Ukrajine.

