Kina je zvanično otvorila za javnost najviši most na svetu.

Most preko kanjona Huadžijang uzdiže se 625 metara iznad klisure.To je 289 metara više od prethodnog rekordera, vijadukta Mijo u Francuskoj.

Prema zvaničnicima, most smanjuje vreme putovanja između dve strane kanjona sa dva sata na samo dva minuta.

To je viseći čelični most sa rešetkastim sklopom, ukupne dužine 2.890 metara.

Čelične rešetke mosta ukupno teže oko 22.000 tona, što odgovara težini tri Ajfelova tornja.

Izgradnja je zvanično počela 18. januara 2022. godine.

Most u Kini je sada postavio rekord kao najviši most na svetu.

Ranije ove godine, u avgustu, test tim je vozio 96 kamiona do određenih tačaka na mostu kako bi testirao njegov strukturni integritet.

Most je sada postavio rekord kao najviši most na svetu, ali i kao most sa najvećim rasponom izgrađen u planinskom području.

Guidžou je planinska provincija sa izuzetno složenim terenom, a most prelazi preko dubokog i uskog kanjona Huadžiang, koji meštani nazivaju i „pukotina u zemlji“.