Nad Bahmanom Čubi-Asluom, jednom od najvažnijih izraelskih špijuna u Iranu, rano jutros je izvršena smrtna kazna nakon kompletne sudske procedure tokom koje mu je najteža kazna potvrđena u Vrhovnom sudu Irana.

Pozivajući se na iranski Centar za pravosuđe, društveni mediji i novinska agencija Tasnim preneli su da je nad Bahmanom Čubi-Asluom, koji je imao opsežnu i svesnu saradnju sa obaveštajnom službom Izraela u oblasti baza podataka, danas izvršena smrtna kazna vešanjem u "u skladu sa zakonskom procedurom".

Bahman Čubi-Asl je bio stručnjak za baze podataka koji je uspeo da uđe u osetljive iranske telekomunikacione projekte preko jedne iranske kompanije.

Zbog svoje stručnosti, Čubi-Asl je kao menadžer bio prisutan u svim projektima kompanije i imao je širok pristup vitalnim i suverenim bazama podataka zemlje.

Glavni cilj izraelske obaveštajne službe Mosad u pridobijanju okrivljenog za saradnju bio je da dobije bazu podataka vladinih institucija i napravi prodor u iranske centre podataka, zajedno sa drugim sekundarnim ciljevima, uključujući i istraživanje rute uvoza elektronske opreme.

Izrael Iran rat Izraela i Irana Foto: ABIR SULTAN/EPA

Nakon suđenja, u prisustvu advokata optuženog, Bahman Čubi-Asl je osuđen na smrt po optužbi za korupciju kroz obaveštajnu saradnju sa službama izraelskog režima.

Iransko-izraelski sukob je eskalirao u direktan rat u junu kada je Izrael napao razne mete unutar Irana, uključujući i operacije koje su se oslanjale na komandose Mosada raspoređene duboko u zemlji.

Pogubljenja Iranaca osuđenih za špijunažu za Izrael značajno su se povećala ove godine, sa najmanje 10 smrtnih presuda izvršenih poslednjih meseci.

(Kurir.rs/Reuters)

