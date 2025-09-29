ŽESTOKA REAKCIJA LUKAŠENKA NA PRETNJE NATO: "Oborite ruske i beloruske avione i odgovor će uslediti ODMAH"
Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će odgovor na eventualno obaranje ruskih ili beloruskih aviona, kojim preti NATO, uslediti odmah.
On je takve izjave nazvao "nepromišljenim".
- Možete da pričate svašta i pokrećete svakakve vrste prevara u javnosti. Međutim, kada dođe do konkretnih situacija, videćete šta će da obore i kako - rekao je on reagujući na pretnje Alijanse.
Prema njegovim rečima, zemlje članice Alijanse zastrašuju svoje stanovništvo navodnim pretnjama koje dolaze iz Rusije i Belorusije.
- Oni brinu da će doći do napada na neku zemlju NATO. To znači da će se u tom slučaju oni braniti i napasti nas. A šta bismo mi onda radili, samo sedeli i žalili se? - upitao je Lukašenko.
Dmitrij Peskov, predstavnik za štampu ruskog predsednika Vladimira Putina ranije je odbacio kao neodgovorne izjave o spremnosti zemalja NATO da obore ruske vojne avione koji, navodno, krše vazdušni prostor Alijanse.
Peskov je tako reagovao na navode da su diplomate iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske protestovale kod zvaničnika iz Rusije zbog ruskih upada u vazdušni prostor Poljske i Estonije, upozorivši ih na spremnost NATO da obori ruske avione.
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je ranije ove nedelje da zemlje NATO treba da obore ruske avione ako uđu u njihov vazdušni prostor.
(Kurir.rs/TASS)