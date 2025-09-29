Slušaj vest

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da će odgovor na eventualno obaranje ruskih ili beloruskih aviona, kojim preti NATO, uslediti odmah.

On je takve izjave nazvao "nepromišljenim".

- Možete da pričate svašta i pokrećete svakakve vrste prevara u javnosti. Međutim, kada dođe do konkretnih situacija, videćete šta će da obore i kako - rekao je on reagujući na pretnje Alijanse.

Prema njegovim rečima, zemlje članice Alijanse zastrašuju svoje stanovništvo navodnim pretnjama koje dolaze iz Rusije i Belorusije.

- Oni brinu da će doći do napada na neku zemlju NATO. To znači da će se u tom slučaju oni braniti i napasti nas. A šta bismo mi onda radili, samo sedeli i žalili se? - upitao je Lukašenko.

Dmitrij Peskov, predstavnik za štampu ruskog predsednika Vladimira Putina ranije je odbacio kao neodgovorne izjave o spremnosti zemalja NATO da obore ruske vojne avione koji, navodno, krše vazdušni prostor Alijanse.

Peskov je tako reagovao na navode da su diplomate iz Velike Britanije, Nemačke i Francuske protestovale kod zvaničnika iz Rusije zbog ruskih upada u vazdušni prostor Poljske i Estonije, upozorivši ih na spremnost NATO da obori ruske avione.

