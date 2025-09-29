Slušaj vest

Francuska bi za manje od petnaest dana mogla da se suoči sa ozbiljnim političkim potresima. Analitičari ističu da će se 12. oktobra "lomiti koplja", a društvena tenzija u zemlji iz dana u dan raste. Posebnu pažnju situaciji posvećuju i najbogatiji slojevi društva, jer se strahuje od talasa nezadovoljstva koji bi mogao naročito da pogodi upravo njih.

O atmosferi u Francuskoj ovih dana za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" javila se direktno iz Liona novinarka Gordana Injac.

1/18 Vidi galeriju Sebastijan Lekornu preuzeo dužnost premijera Francuske od Fransoa Bajrua Foto: Christophe Ena/AP, IAN LANGSDON / POOL/AFP POOL

- 12. oktobar je datum kada bi aktuelni prvi ministar, odnosno novopostavljeni premijer Sebastijan Lekornu, trebalo da pred javnost i parlament iznese nacrt budžeta za 2026. godinu. To je i razlog zašto je razrešen njegov prethodnik. Ovih dana u političkim krugovima se najviše govori upravo o tome, ali i o presudi bivšem predsedniku Nikoli Sarkoziju. On je osuđen na pet godina zatvora, što je već poznata informacija. Međutim, svakodnevno u medijima i u političkim krugovima iznose se novi momenti iz istrage, pre svega o načinu na koji je Sarkozi dopremao novac u Francusku, kojim je protivzakonito finansirao svoju kampanju u periodu od 2005. do 2007. godine - istakla je Injac.

Dodala je i da će pre 12. oktobra važan datum biti 2. oktobar, kada su sindikati najavili masovne proteste u svim većim gradovima u zemlji.

Foto: Michel Euler/AP, GUILLAUME HORCAJUELO/EPA, Miguel MEDINA / AFP / Profimedia, Jean-Francois Badias/AP

- Očekuje se da će broj ljudi ponovo biti u stotinama hiljada, kao i prethodnog puta. Tada je, podsećam, uhapšeno više od tri stotine osoba, a postupak se trenutno vodi protiv više od 130 njih - naglasila je.

Kako je objasnila, strah postoji i zbog mogućnosti da novi premijer uvede porez koji bi najviše pogodio najbogatiji sloj stanovništva.

- On to do sada ni jednim svojim činom nije najavio, ali nije ni demantovao. To je predlog vodećeg ekonomiste Zukmana, koji je među glavnim merama upravo tu opciju istakao - zaključila je Gordana Injac.

SPREMA SE DAN D ZA FRANCUSKU - 12. oktobar i najvažniji test novog premijera! Građani odlučili da ga unapred pripreme za haos, najavili masovne demonstracije Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs