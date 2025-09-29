SPREMA SE DAN D ZA FRANCUSKU - 12. oktobar i najvažniji test novog premijera! Građani odlučili da ga unapred pripreme za haos, najavili masovne demonstracije
Francuska bi za manje od petnaest dana mogla da se suoči sa ozbiljnim političkim potresima. Analitičari ističu da će se 12. oktobra "lomiti koplja", a društvena tenzija u zemlji iz dana u dan raste. Posebnu pažnju situaciji posvećuju i najbogatiji slojevi društva, jer se strahuje od talasa nezadovoljstva koji bi mogao naročito da pogodi upravo njih.
O atmosferi u Francuskoj ovih dana za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" javila se direktno iz Liona novinarka Gordana Injac.
- 12. oktobar je datum kada bi aktuelni prvi ministar, odnosno novopostavljeni premijer Sebastijan Lekornu, trebalo da pred javnost i parlament iznese nacrt budžeta za 2026. godinu. To je i razlog zašto je razrešen njegov prethodnik. Ovih dana u političkim krugovima se najviše govori upravo o tome, ali i o presudi bivšem predsedniku Nikoli Sarkoziju. On je osuđen na pet godina zatvora, što je već poznata informacija. Međutim, svakodnevno u medijima i u političkim krugovima iznose se novi momenti iz istrage, pre svega o načinu na koji je Sarkozi dopremao novac u Francusku, kojim je protivzakonito finansirao svoju kampanju u periodu od 2005. do 2007. godine - istakla je Injac.
Dodala je i da će pre 12. oktobra važan datum biti 2. oktobar, kada su sindikati najavili masovne proteste u svim većim gradovima u zemlji.
- Očekuje se da će broj ljudi ponovo biti u stotinama hiljada, kao i prethodnog puta. Tada je, podsećam, uhapšeno više od tri stotine osoba, a postupak se trenutno vodi protiv više od 130 njih - naglasila je.
Kako je objasnila, strah postoji i zbog mogućnosti da novi premijer uvede porez koji bi najviše pogodio najbogatiji sloj stanovništva.
- On to do sada ni jednim svojim činom nije najavio, ali nije ni demantovao. To je predlog vodećeg ekonomiste Zukmana, koji je među glavnim merama upravo tu opciju istakao - zaključila je Gordana Injac.
