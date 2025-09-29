Slušaj vest

Nakon parlamentarnih izbora održanih u Moldaviji na kojima je pobedila proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je danas na svom X nalogu pohvalu evropskom opredeljenju te zemlje.

"Moldavijo, ponovo si uspela. Nijedan pokušaj širenja straha ili podele nije mogao da slomi tvoju odlučnost. Jasno si izrazila svoj izbor: Evropa. Demokratija. Sloboda. Naša vrata su otvorena i stajaćemo uz tebe na svakom koraku. Budućnost je tvoja", navedeno je u X objavi Fon der Lajen.

Na parlamentarnim izborima u Moldaviji koji su održani u nedelju vladajuća moldavska proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je 46 odsto glasova, saopštila je Centralna izborna komisija nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova.

Ursula fon der Lajen Foto: JONAS ROOSENS / AFP / Profimedia

Proruski Patriotski blok dobio je 27 odsto podrške birača, potvrđeno je iz moldavskog CIK-a.

1/4 Vidi galeriju Igor Dodon Foto: Aurel Obreja/AP

Jedan od lidera opozicije Igor Dodon proglasio je pobedu pre nego što su rezultati počeli da stižu i pozvao danas na proteste ispred parlamenta.

1/10 Vidi galeriju Moldavska predsednica Maja Sandu Foto: Vadim Ghirda/AP, DUMITRU DORU/EPA