STIŽU ČESTITKE MOLDAVIJI SA SVIH STRANA! Oglasila se Fon der Lajen posle poraza proruskih snaga! (FOTO)
Nakon parlamentarnih izbora održanih u Moldaviji na kojima je pobedila proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen objavila je danas na svom X nalogu pohvalu evropskom opredeljenju te zemlje.
"Moldavijo, ponovo si uspela. Nijedan pokušaj širenja straha ili podele nije mogao da slomi tvoju odlučnost. Jasno si izrazila svoj izbor: Evropa. Demokratija. Sloboda. Naša vrata su otvorena i stajaćemo uz tebe na svakom koraku. Budućnost je tvoja", navedeno je u X objavi Fon der Lajen.
Na parlamentarnim izborima u Moldaviji koji su održani u nedelju vladajuća moldavska proevropska Partija akcije i solidarnosti (PAS) osvojila je 46 odsto glasova, saopštila je Centralna izborna komisija nakon prebrojanih više od 90 odsto glasova.
Proruski Patriotski blok dobio je 27 odsto podrške birača, potvrđeno je iz moldavskog CIK-a.
Jedan od lidera opozicije Igor Dodon proglasio je pobedu pre nego što su rezultati počeli da stižu i pozvao danas na proteste ispred parlamenta.
Centralna izborna komisija je prethodno objavila da je više od 1,59 miliona birača, odnosno oko 51,9 odsto upisanih birača, dalo svoj glas, uključujući 264.000 Moldavaca na biračkim mestima u inostranstvu.
(Kurir.rs/Reuters)