Starija žena i njen šestogodišnji unuk poginuli su danas u požaru izazvanom ukrajinskim napadom dronovima u Moskovskoj oblasti.

To nje objavio regionalni guverner Andrej Vorobjov.

On je na Telegramu napisao da su tokom noći sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili četiri drona u Voskresensku i Kolomni, dva grada u Moskovskoj oblasti.

U Voskresensku u napadu su život izgubili 76-ogodišnja žena i njen šestogodišnji unuk, u požaru u njihovoj kući izazvanom padom drona, rekao je isti izvor.

U više drugih zgrada u tom gradu slomljena su stakla, oštećeni zidovi i poremećeno ulično osvetljenje, rekao je Vorobjov.

Ukrajina redovno napada Rusiju dronovima kao odgovor na masovne ruske udare od početka velike ofanzive koju su počele ruske trupe u februaru 2022. godine.

U noći od subote na nedelju Rusija je lansirala 595 dronova i 48 raketa na Ukrajinu, prema navodima Kijeva, a u tim napadima poginule su četiri osobe u glavnom gradu Ukrajine, a više od 80 je povređeno širom zemlje.

