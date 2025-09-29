HAOS U MOLDAVIJI NA POMOLU, RUSI TVRDE DA NATO SPREMA INVAZIJU! Evo na šta se sve žale poražene stranke bliske Kremlju, njihov vođa pozvao na okupljanje (FOTO)
Moldavski parlamentarni izbori, koje je predsednica Maja Sandu nazvala „najvažnijim od sticanja nezavisnosti“, završeni su pobedom njene proevropske Partije akcije i solidarnosti (PAS).
Ta stranka je osvojila apsolutnu većinu sa nešto više od 50 odsto glasova i 55 od 101 mesta, zadržavši većinu, mada smanjenu u odnosu na prethodni saziv.
Zvanični podaci Centralne izborne komisije Moldavije pokazuju da je PAS osvojila 50,03 odsto glasova, dok je proruski Patriotski blok bivšeg predsednika Igora Dodona osvojio 24,3 odsto.
U parlament su ušli i blokovi Alternativa (8 odsto), Naša stranka (6,2 odsto) i Demokratija kod kuće (5,7 odsto).
Proruski orijentisani su imali relativno dobar rezultat kod kuće, ali su glasovi dijaspore bili presudni – vlasti su povećale broj biračkih mesta u inostranstvu na rekordnih 301 i poslale više od 850.000 glasačkih listića.
Tu PAS tradicionalno uživa najširu podršku.
Dan izbora obeležile su brojne žalbe, a ruski mediji tvrde da su ovo bili „najprljaviji izbori ikada“, prenosi Jutarnji list.
Dijaspora presudila
Komsomolskaja pravda izveštava da su birači iz Pridnjestrovlja satima bili blokirani na mostovima preko Dnjestra, gde je saobraćaj bio obustavljen zbog „hitnih popravki“ na sam dan izbora.
Policija navodno nije puštala nikoga na kontrolnim punktovima tri sata, a tek sa dolaskom posmatrača OEBS prva tri vozila su propuštena.
U Kišinjevu su građani prijavili da su glasačke kutije ujutru bile skoro pune, a roditelji učenika jedne škole morali su da pošalju fotografiju zajedničkoj grupi kao dokaz da su glasali.
Posebnu pažnju privukao je incident u Valensiji, gde je Moldavcu navodno uskraćen glas zbog žute majice sa crvenim krstom.
Posmatrači bliski PAS tvrdili su da simbol vređa njihovu stranku i zahtevali su da ga policija ukloni.
Rusi tvrde da je u Austriji prevoz organizovan samo za „prave birače“, dok je u Rumuniji i Francuskoj nezavisnim posmatračima zabranjen ulazak na biračka mesta.
Ruski analitičari optužuju Sandu za veštačko naduvavanje biračkog spiska za 600.000 ljudi.
Navode da su u Rusiji, gde živi trećina moldavske dijaspore, otvorena samo dva biračka mesta sa ukupno 10.000 glasačkih listića, dok je u Evropi otvoreno čak 65 novih mesta.
U Tokiju, u Japanu, tvrde, samo jedna osoba se pojavila na biračkom mestu, ali su „glasačke kutije ipak zvanično prebrojane“.
Posebno su napali navodne ponude od „50 evra po glasu“ u nekim evropskim zemljama i nedostatak nezavisnih posmatrača.
„Postoje samo pravi glasovi za prozapadni režim - oni koji dolaze iz Evrope“, rekao je Ivan Skorikov iz Instituta zemalja ZND.
Poziv na protest
Konačno, ruski mediji su otišli korak dalje, tvrdeći da NATO planira vojnu invaziju na Moldaviju i da Sandu to koristi za zastrašivanje birača.
Predsednica Maja Sandu je, međutim, odbacila sve optužbe i uzvratila da je Rusija pokušala da destabilizuje izbore masovnim dezinformacijama, kupovinom glasova i sajber napadima na izbornu infrastrukturu.
Bivši predsednik Igor Dodon proglasio je pobedu svog Patriotskog bloka čak i pre nego što su rezultati objavljeni i pozvao građane da se okupe ispred parlamenta u ponedeljak.
On tvrdi da je PAS „ukrao izbore“ i da Sandu planira da poništi glas naroda manipulacijom.
Moldavija je zvanično izabrala Evropu, ali politički pejzaž ostaje duboko podeljen između evropskog puta i optužbi za „najveću krađu glasova u istoriji“.
(Kurir.rs/Jutarnji list)