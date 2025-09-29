Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp treba da odluči da li će Kijev dobiti rakete "tomahavk". Pre toga, Tramp je dao zeleno svetlo Ukrajini da pokrene napada duboko unutar Rusije. Nedavno je poljski predsednik rekao da će obarati ruske avione, nešto slično je poručio i beloruski predsednik koji je upozorio NATO da će ukoliko obori ruske avione odgovor stići odmah.

Sjedinjene Države, u skladu sa čuvenom floskulom "ostaju posvećene mirnom rešenju ukrajinskog sukoba", izjavio je potpredsednik Džej Di Vens u intervjuu za Foks njuz, a istovremeno je poručio i da je za tango potrebno dvoje".

O ovoj temi i trenutoj geopolitičkoj situaciji razgovarali su gosti "Pulsa Srbije": Stefan Srbljanović, politikolog, Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji.

Stefan Srbljanović Foto: Kurir Televizija

Tačke pregovora postoje

- Prvi njihov susret na Aljasci bio je specifičan po svemu, ali meni je bitnije da vidimo da li će do tog mira doći na ovom faktičkom stanju. To je najbitnije. Ja to u ovom momentu ne vidim, ali sam optimista, mislim da postoje neke tačke pregovora svakako. Ipak, mislim da imamo više šanse ka miru sada nego u prethodnoj administraciji. Promenom administracije u Americi se neće dogoditi da Tramp bude na strani Moskve - kaže Srbljanović i dodaje:

- Spoljna politika Amerike se ne menja preko noći, ali menja se odnos Amerike prema samoj sebi. Oni svoje probleme stavljaju na prvo mesto. Stepen naoružavanja Ukrajine je usporen. Vidimo želju da administracija krene ka miru. Tramp je ipak u ovom momentu i političar i on se obraća svom biračkom telu. On mora da opravda to zašto nije došlo do mira u Ukrajini. Mora da podiže tu vrstu retorike i nadam se da do eskalacije sukoba neće doći.

Srbobran Radić Foto: Kurir Televizija

Rusija ostvaruje svoje ratne ciljeve

Radić ističe da se Trampovu retoriku o davanju "zelenog svetla" Ukrajini ne treba uzimati za ozbiljno:

- Moramo rešiti enigmatiku. Treba da razumemo da je Tramp lukav, bistar, elokventan i zna šta hoće. Međutim, njegove izjave su protivrečne i svakog ko ga prati dovode do neistine. Rusija svakako ostvaruje ratne ciljeve. Ukrajina nije teritorija Rumunije ili Srbije, već je ona evropski kontinent. Teško je to održati, jer borba na liniji se razlikuje. Biti na terenu je nešto sasvim drugačije. Rusi izvode taktiku specijalne namere, sada je prešla u oružani sukob i oni vrše manje udare na više pravaca. U narednom periodu očekuju se ogromni gubici na ukrajinskoj strani - rekao je Radić i objasnio:

- Amerika je promenila pristup ovom sukobu, gura evropske partnere da oni navodno rešavaju, a oni to ne mogu. Oni su istrošili svoje magacine i sve ovo navodno jačanje je priča za malu decu. Oni žele da predvide šta će Putin uraditi, ali zapad ne razume da Rusija neće napasti Nemačku, Finsku, Dansku, već da oslobodi svoj narod. Oni jednu istinu menjaju u neistinu time što ponavljaju laž više puta. Tramp i Putin su istorijski zacrtali nešto što će oblikovati političku kartu sveta. Tu će im se pridružiti Kina i oni će biti glavni stubovi ove planete. Ja verujem da će ovaj rat trajati i do 2030. godine. Rusija neće stati. Ukrajincima je najbolje da potpišu kapitulaciju.

Emil Zoronjić Foto: Kurir Televizija

Upad u vazdušni prostor Estonije nije provokacija

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi zemlje NATO-a trebalo da obaraju ruske avione koji naruše njihov vazdušni prostor, što su pozdravile brojne istočne članice Saveza, o čemu je Zoronjić i govorio:

- Trenutno se retorika menja. Neki mali incidenti se dižu na viši nivo. Upad u vazdušni prostor Estonije je skoro neprimetan i to se često dešava. Suštinski, to ne bi trebalo da urade, ali to nije provokacija. Ne mislim da je to nešto što može pokrenuti rat. Mnogo su ozbiljnije stvari kada se pojave dronovi. To se dogodilo u Poljskoj i dronovi mogu da ugroze Poljsku, njihovu imovinu i građane - kaže Zoronjić i dodaje:

- Ne vidim da je neko iz Rusije rekao bilo šta za obaranje dronova. Ne vidim da će doći do eskalacije. Medvedev svakako nastavlja sa nuklearnim pretnjama, tako da je u retoričkom smislu došlo do zaoštravanja. Evropske zemlje rade na mobilizaciji stanovništva zbog Rusije. Dosta se stvari dešava koje su suštinski retoričke, ali ne vodi do početka rata.

