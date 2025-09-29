PARLAMENTARNI IZBORI ZAKAZANI ZA 3. I 4. OKTOBAR

PARLAMENTARNI IZBORI ZAKAZANI ZA 3. I 4. OKTOBAR

Češki bogataš Andrej Babiš ima sve šanse da se vrati na vlast, ako uđe u koaliciju sa radikalnim desničarima i levičarima.

Dojče vele (DW) navodi da bi aktuelna vlast tako platila ceh za politiku štednje, iako ona daje neke rezultate.

Bio je sunčan septembarski dan te srede popodne.

Navijači su hrlili ka fudbalskom stadionu Slavije Prag.

Uskoro je trebalo da počne utakmica Lige šampiona.

Ispred tržnog centra Eden, pored stadiona, stajala je grupa muškaraca i žena s pletenim korpama i platnenim torbama punim letaka i hemijskih olovaka.

Oko njih su se diskretno rasporedili telohranitelji.

Oni su štitili ministra spoljnih poslova Jana Lipavskog, koji je sa svojim timom vodio predizbornu kampanju.

Lipavski je jedan od lidera vladajuće koalicije desnog centra Spolu.

Pokušava da ubedi birače da na parlamentarnim izborima u petka i subotu (3. i 4. oktobar) daju glas vladi Petra Fijale i time joj omoguće još četiri godine upravljanja Češkom.

„Ovi izbori su presudni za budući pravac zemlje. Prvi put na vlast pokušavaju da dođu snage koje otvoreno sarađuju s Putinovom Rusijom“, kaže za DW Lipavski, jedan od najpopularnijih političara u vladi.

„To je glavni razlog zašto se kandidujem. Verujem da možemo da zadržimo prozapadni kurs zemlje. To je neverovatno važno.“

Vladajuće stranke se predstavljaju jasnim spoljnopolitičkim kursom, koji se zasniva na punoj podršci Ukrajini.

To je ono što većina birača posebno ceni kod vlade Petra Fijale.

Češka je primila više od pola miliona ukrajinskih izbeglica – mnoge od njih prihvatili su i zbrinuli sami građani i njihove inicijative.

Prag šalje oružje i municiju Ukrajini.

Premijer Fijala bio je među prvim evropskim političarima koji su posetili Kijev ubrzo nakon početka ruske agresije.

Razočaranje penzionera

„Držim vam palčeve“, kaže Lipavskom jedna sedokosa penzionerka. „Pokušavam da ubedim što više ljudi iz svog okruženja da glasaju za vas.“

Ali ona je izuzetak u svojoj starosnoj grupi, jer je većina čeških penzionera duboko razočarana vladom i želi da glasa za opoziciju.

Naime, kako bi smanjio budžetski deficit, Fijala je pre dve godine ograničio godišnje povećanje penzija.

Većina penzionera to i danas doživljava kao izdaju.

„Fijala je kriminalac, umesto nama Česima, vlada je dala novac Ukrajincima. Nikada neću glasati za vas“, kaže ljutiti penzioner jednom od članova kampanje dok iz tržnog centra nosi novi televizor.

Pred izbore, među većinom Čeha vlada nezadovoljstvo zbog vladine politike štednje, sporog ekonomskog rasta i visoke inflacije. Siromaštvo i poskupljenja pripisuju se Fijali.

Ekonomski oporavak dolazi prekasno

Zahvaljujući politici štednje, budžetski deficit Češke danas je ispod dva odsto BDP, kreditni rejting je bolji, prosečna bruto-plata porasla je za više od pet odsto i prvi put premašuje 2.000 evra mesečno.

Inflacija iznosi 2,5 odsto i najniža je među državama članicama Višegradske grupe, u koju se još broje Slovačka, Poljska i Mađarska.

Petr Fijala Foto: Zorana Jevtić

Češka domaćinstva troše više nego ikad, a turističke agencije su ovog leta zabeležile rekordno interesovanje.

„Očekivao sam da će ove dobre ekonomske vesti doći nešto ranije, ne znam da li je već prekasno“, priznaje Lipavski za DW.

Pred izbore, koalicija Spolu ima podršku od dvadeset odsto birača, deset procenata manje od opozicione stranke ANO.

Vladajuće stranke i njihovi mogući saveznici imaju oko 40 odsto glasova, dok opozicija ima skoro 60 odsto.

Favorit opozicije Andrej Babiš

Lider opozicione stranke ANO, Andrej Babiš, želi da se nakon četiri godine u opoziciji vrati na vlast kao premijer.

Tom cilju je sve podredio – čak je i upravljanje svojim koncernom stavio u drugi plan.

Svakodnevno ide na susrete s građanima i putuje širom Češke.

Njegov tim preplavljuje društvene mreže video-zapisima.

Novost je i posebna kolekcija odeće za kampanju: od dukseva i majica do šorceva.

Iako nisu jeftini, odevne predmete kupuju i njegove pristalice i protivnici, koji ih koriste kao popularan šaljivi poklon.

Babiš obećava bolji životni standard.

„Svaki građanin to vidi u svom novčaniku – može da uporedi šta je mogao da kupi od plate pre četiri godine, a šta danas“, kaže on.

Na nizu ogromnih plakata širom Češke, Babiš se prikazuje kao mesija, obećava veće penzije, povoljnije kredite i niže cene.

Najčešći slogan na plakatima je: „Glasajte za bolji život!“

Babiš takođe žestoko napada Grin dil Evropske unije i obećava da neće, kako je planirano, od 2027. uvesti sertifikate EU o emisiji štetnih gasova za domaćinstva.

Za birače su ti instrumenti poput strašila, jer se boje da bi njihovo uvođenje moglo značajno povećati cene grejanja i goriva.

O drugim spoljnopolitičkim temama Babiš uglavnom ćuti – ne izjašnjava se otvoreno protiv nastavka pomoći Ukrajini.

Istovremeno, ne kritikuje ni krajnje desnu stranku Sloboda i direktna demokratija, ni krajnje levu Dosta je!

Oba pokreta podržavaju Rusiju i traže izlazak Češke iz NATO i EU.

Babiš ne isključuje mogućnost da uz njihovu podršku formira vladu.

Spoljna politika važna u kampanji

Spoljna politika, a posebno stav prema Ukrajini i Rusiji, igra važnu ulogu u češkoj izbornoj kampanji, objašnjava politikolog Lubomir Kopeček sa Masarikovog univerziteta u Brnu.

„Spoljnopolitičke i bezbednosne teme su na ovim izborima važnije nego ikada ranije u Češkoj“, kaže on za DW. „Ipak, to očigledno neće biti dovoljno da preokrene trend u korist vladajućih stranaka. Izgleda da one neće nastaviti da vladaju.“

Prema njegovim rečima, većina građana će se pri odluci voditi sopstvenim finansijama.

Poboljšanje češke ekonomije došlo je prekasno za Fijalinu vladu.

„Da su izbori tek za godinu dana i da se ekonomija razvija kao u poslednjih šest meseci, situacija bi bila drugačija i otpor većine birača prema aktuelnoj vladi bio bi manji“, objašnjava politikolog.