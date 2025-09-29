Slušaj vest

Njih je mučila, silovala i ubila argentinska banda narko-dilera koјa јe zločine prenosila uživo na Instagramu.

Veruje se da iza organizacije ubistva tri devojke, od kojih jedna ima 15 godina, stoji mladić star svega 20 godina!

U pitanju je Toni Janzen Valverde Viktoriano iz Perua - mladić koji navodno nema kriminalni dosije u rodnoj zemlji, a istražitelji pokušavaju da saznaju kako je stigao u Argentinu i šta je tamo tačno radio.

Toni je rođen 10. septembra 2005. godine u provinciji Truhiljo u Peruu. Svoje detinjstvo je, prema dostupnim dokumentima, proveo u kući u naselju Humano Nueva Indoamerica, u distriktu La Esperanza. To je četvrt puna dvospratnih i trospratnih kuća sa raznobojnim fasadama.

Zvanična statistika tvrdi da je to mesto sa visokim stopama ubistava. U naselju postoje oblasti bez javne rasvete, nasilne bande haraju po školama, a policija beleži brojne prekršaje u vezi sa trgovinom drogom.

Napustio školu u 4. razredu

Toni Janzen je napustio osnovnu školu u četvrtom razredu. Ima dve sestre, jednog polubrata i nekoliko tetki i ujaka, sa majčine i očeve strane. Veruje se da je upravo Toni, kojeg zovu "Mali J" organizator mučenja, torture i ubistava Brende del Kastiljo (20), Morene Verdi (20) i Lare Gutijerez (15), tri devojke iz La Matanze koje su u ranim jutarnjim satima prošle srede pronađene zakopane iza jedne kuće u Vila Vateone, u Buenoj Ajresu.

Za devojkama se tragalo od prethodnog vikenda i verovalo se da su otete. Međutim, niko nije slutio da su devojke brutalno ubijene.

Veruje se da iza svega stoji Toni, odnosno "Mali J". U pitanju je momak koji navodno nema kriminalni dosije u svojoj matičnoj zemlji.

Jezivo ubistvo tri mlade devojke izazvalo je buru u javnosti i izazvalo političke rasprave, posebno kada je postalo poznato da je navodni diler droge prikazao mučenja i smrti tri mlade žene uživo na Instagramu. U ubistvu je navodno učestvovalo 45 njegovih potčinjenih, kojima je diler želeo da "održi lekciju" jer su nestali kokain i novac koji su mu pripadali.

"Eto šta se dešava kada me neko krade", glasi preteća poruka koju je “Mali J” navodno ponavljao, tako bar veruju pravosudni organi.

Iako ranije nije bio poznat policiji, sada je Toni Janzen na međunarodnoj poternici Interpola. Izdat je crveni alarm sa njegovim pravim imenom, licem i tekstom koji opisuje njegov navodni centralni udeo u jednom od najokrutnijih zločina poznatih u poslednjih nekoliko godina.

Interpol je, po nalogu argentinskog pravosuđa, naredio i hapšenje drugog člana te kriminalne bande. U pitanju je Matijas Agustin Ozori (28), za kojeg se veruje da je veoma blizak "Malom J".

Slučaj je imao šokantan uticaj i do srži je prodrmao na samo pripadnike policije u Buenos Ajresu, već i pripadnike bezbednosnih službi i zaposlene u sudstvu.

Ubica svima bio nepoznat

Ispostavilo se da je “Mali J” potpuno nepoznat svima njima. Niti su njegovo ime, niti lice, niti dela njegove bande bila poznata pre brutalnog ubistva tri devojke... Doušnici Žandarmerije, policije Buenos Ajresa, Federalne policije i drugih snaga bezbednosti takođe nisu imali informacije o “Malom J”. Navodno je imao operativnu bazu u Barakasu i "širio se" na nekoliko distrikta na jugu i zapadu Konurbana.

Policija Buenos Ajresa saznala je njegov identitet nakon saslulšanja dvojice uhapšenih u kući gde su devojke mučene i ubijene. Ti isti uhapšeni, zajedno sa još dve osobe koje su bile prisutne na mestu događaja, odbili su da svedoče na sudu. Međutim, propevali su policajcima.

Uprkos višednevnim racijama "Mali J" je i dalje u bekstvu.

“Nakon poslednjih racija, uspeli smo da dobijemo informacije da je ‘Mali J’ pokušavao da pobegne iz zemlje, i zato smo objavili njegovo lice i pravo ime i izdata je Interpolova poternica”, rekli su izvori upoznati sa slučajem.

Prvi koji je “priznao” i imenovao “Malog J” bio je Miguel Anhel Vijanueva Silva (25), jedan od uhapšenih u kući gde su mrtve devojke pronađene. Navodno je priznao policiji da je on snimio i na Instagramu "uživo" emitovao mučenja i smrti mladih žena. Navodno je ona policiji dao ime svog šefa.

Drugi uhapšeni na toj adresi, Magali Celeste Gonzales Gerero (28), takođe je navodno govorio o Malom J i o događajima u kući užasa.

Poslednji put viđene u automobilu

Prošlog petka, Ministarstvo bezbednosti saopštilo je da je uhapšena još jedna od osoba za kojima se tragalo u ovom slučaju. U pitanju je Lazar Viktor Sotakuro (41).

Agenti su ga pratili jer poseduje "folksvagen" koji je navodno korišćen kao rezervno vozilo za "ševrolet" u koji su Brenda, Morena i Lara ušle u petak 19. septembra u 21:29. Kamera postavljena na kružnom toku snimila je taj trenutak. To je poslednji put da su viđene žive.

Kasnije se kamionet pojavio spaljen u Florensio Varela, a otkriveno je da je imao izmenjenu registarsku tablicu.

Lazar je uspeo da pobegne iz zemlje i bio je u Boliviji kada ga je bolivijska policija uhapsila u hotelu u gradu Vilazon.

Prema izvorima, istražitelji ne znaju da li je Lazar bio u svom vozilu koje je pratilo "ševrolet" od kružnog toka do kuće gde su ubijene devojke. Utvrđeno je, međutim, da su u tom vozilu bila tri lica.

Ono što jeste poznato jeste da Lazar nije prijavio krađu svog vozila.

Samo 20 blokova od kuće u ulici Čanar gde su Brenda, Morena i Lara ubijene, policija je uhapsila Ariela Himeneza (29), koji je prema svedocima prethodnog dana doneo lopatu i zvučnik u svoju kuću.

Svedoci sumnjaju da je on iskopao grobove za mlade žene pre nego što su ubijene. Ovo je još jedan trag da je trostruko ubistvo planirao glavni organizator.

Himenez se vratio kući sa alatom i zvučnikom u automobilu koji je iznajmio preko aplikacije na mobilnom telefonu.

Dokazi koje su ostavili razni uhapšeni sugerišu nedostatak profesionalizma u bandi koju navodno vodi “Mali J”. Ali drugi dokazi zbunjuju one koji vode istragu.

Kako je “Mali J” ušao u Argentinu?

Policija pokušava i da ustanovi kako je Mali J ušao u Argetninu. Navodno je ušao preko ilegalnog prelaza na severnoj granici, prema izvorima uključenim u slučaj.

Veruje se da je Mali J 28. avgusta ove godine otišao u Urugvaj, a vratio se dva dana kasnije brodom.

Istražitelji sumnjaju da je Toni Janzen imao skrovište u naselju Vila Zavaleta, da je imao određenu zonu uticaja na maloj teritoriji i da je širio svoje poslove u prodaji kokaina, iako ne u velikom obimu, u kvartovima na jugu i zapadu Buenos Ajresa, koristeći jedinstvenu metodu.

Iznajmljivao je kuće u kvartovima koji nisu bili potpuno siromašni, već ih je koristio kao skladišta i mesta za pripremu droge. Iz tih adresa je potom slao svoje “dilere” da prodaju drogu na različitim lokacijama.

Druga mogućnost je da je pravi vođa njegove bande drugi diler droge, koji nije ostavio tragove, bar ne još poznate.

Kakvu su ulogu u njegovoj kriminalnoj organizaciji imale tri ubijene devojke i dalje nije jasno.