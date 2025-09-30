Slušaj vest

Državljanin Iraka osuđen je na kaznu doživotnog zatvora zbog trgovine ljudima jer je regrutovao Iračane da se bore za Rusiju protiv Ukrajine.

Krivični sud u Nadžafuje u saopštenju naveo da je osuđeni "formirao grupe i slao ih da se bore u stranim zemljama u zamenu za finansijsku nadoknadu" i da je presuda doneta na osnovu iračkog zakona o borbi protiv trgovine ljudima.

Irački sudski zvaničnik i visoki bezbednosni zvaničnik rekli su ne želeći da im se objave imena da je Risan Falah Kamel osuđen za regrutovanje boraca i slanje da se bore na ruskoj strani.

Strani borci su se pridružili obema stranama u ratu koji je počeo ruskom invazijom 2022. godine.

Ove godine su ukrajinski zvaničnici rekli da se značajan broj državljana Kine bori za Rusiju i da su prikupili detaljne obaveštajne podatke o više od 150 plaćenika koje je Moskva navodno regrutovala putem društvenih mreža. Kina je to negirala.

Američki i južnokorejski zvaničnici takođe kažu da je Severna Koreja poslala hiljade vojnika i municije kako bi pomogla Rusiji na bojnom polju.