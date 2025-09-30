Slušaj vest

Državljanin Iraka osuđen je na kaznu doživotnog zatvora zbog trgovine ljudima jer je regrutovao Iračane da se bore za Rusiju protiv Ukrajine.

Krivični sud u Nadžafuje u saopštenju naveo da je osuđeni "formirao grupe i slao ih da se bore u stranim zemljama u zamenu za finansijsku nadoknadu" i da je presuda doneta na osnovu iračkog zakona o borbi protiv trgovine ljudima.

Irački sudski zvaničnik i visoki bezbednosni zvaničnik rekli su ne želeći da im se objave imena da je Risan Falah Kamel osuđen za regrutovanje boraca i slanje da se bore na ruskoj strani.

Strani borci su se pridružili obema stranama u ratu koji je počeo ruskom invazijom 2022. godine.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ove godine su ukrajinski zvaničnici rekli da se značajan broj državljana Kine bori za Rusiju i da su prikupili detaljne obaveštajne podatke o više od 150 plaćenika koje je Moskva navodno regrutovala putem društvenih mreža. Kina je to negirala.

Američki i južnokorejski zvaničnici takođe kažu da je Severna Koreja poslala hiljade vojnika i municije kako bi pomogla Rusiji na bojnom polju.

Ukrajinski zvaničnici su na početku rata rekli da je više od 20.000 ljudi iz 52 zemlje došlo u Ukrajinu da bi joj pomoglo da se odbrani od ruske agresije. Potom je broj stranih boraca u redovima ukrajinske vojske proglašen za poverljiv podatak.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"AKO EKSPLODIRA BIĆE POPUT HIROŠIME" U OVOM selu u Evropi nalazi se 1.500 ruskih vojnika i 20.000 tona municije! (FOTO/VIDEO)
Colbasna-grafikon-640x485.jpeg
PlanetaBABIŠ MOŽE OPET NA VLAST AKO SE UDRUŽI S PROTIVNICIMA EU I NATO Češki bogataš ne isključuje mogućnost proruske koalicije, ali ni nastavka pomoći Ukrajini (FOTO)
Andrej Babis (7).jpg
PlanetaBAKA (76) I UNUK (6) IZGORELI TOKOM UKRAJINSKOG NAPADA KOD MOSKVE Dronovi udarili na oblast oko ruske prestonice, dramatični snimci iz grada Voskresensk (VIDEO)
Dron.jpg
Planeta"DA RUSI POBEĐUJU BILI BI U KIJEVU, ODESI, PREŠLI BI DNJEPAR" Trampov specijalac kaže da je Ukrajini data dozvola! UDARITE DUBOKO, ne postoje zaštićena područja
Untitled-1-Recovered.jpg