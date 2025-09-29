Slušaj vest

Planinar star 31 godinu tragično je stradao dok je pokušavao da napravi fotografije na vrhu Nama u provinciji Sičuan, Kina, prema navodima izveštaja.

Snimak incidenta brzo je postao viralan na internetu. Navodno je muškarac odvezao sigurnosno uže pored pukotine kako bi napravio fotografije, kada je proklizao. Područje je zabranjeno za posetioce, a vlasti istražuju slučaj.

Njegovi saputnici mogli su samo užasnuto da posmatraju kako se survao više od 200 metara niz ledenu padinu, nesposobni da mu pomognu.

Jedan član grupe zabeležio je tragičan pad kamerom, a snimak se od tada širi internetom.

Vrh Nama nalazi se duboko u udaljenoj zoni zaštite Gonga, do koje je potrebno dugo pešačenje kako bi se uopšte stiglo do baznog kampa.

Uspon uključuje tehničke planinarske deonice i često traje nekoliko sati do samog vrha.

Planinari moraju da se pravilno aklimatizuju na visinu i da održavaju svakodnevne fizičke vežbe.

Smatra se usponom početnog tehničkog nivoa, ali vrh Nama zahteva snažnu fizičku kondiciju, višemesečne pripreme i upotrebu tehničke opreme.