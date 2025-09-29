Slušaj vest

Rusijaje danas saopštila da će pažljivo analizirati da li će neka od američkih raketa "tomahavk", ako ih Vašington isporuči Ukrajini, biti ispaljena uz korišćenje podataka o metama koje su dostavile SAD.

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je ranije da će zapadne zemlje postati direktne učesnice rata ako dostave obaveštajne i podatke o metama Ukrajini kako bi ona mogla da ispaljuje rakete duboko na rusku teritoriju.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija pažljivo analizira jučerašnju izjavu potpredsednika SAD Džej Di Vensada Vašington razmatra zahtev Kijeva za dobijanje raketa "tomahavk", dometa 2.500 kilometara, što je dovoljno da pogode Moskvu iz Ukrajine, navodi agencija Rojters.

1/4 Vidi galeriju Američka krstareća raketa Tomahavk Foto: Matthew Daniels/US NAVY

- Pitanje je, kao i ranije, ko može da lansira te rakete. Da li samo Ukrajinci mogu da ih lansiraju ili američki vojnici moraju to da urade? Ko određuje ciljanje tih raketa? Američka strana ili sami Ukrajinci? - upitao je Peskov i dodao da je potrebna "veoma detaljna analiza".

Peskov je, međutim, naveo da upotreba raketa "tomahavk" u svakom slučaju ne bi bila prekretnica u rusko-ukrajinskom ratu.

- Čak i ako se upotreba raketa desi, u ovom trenutku ne postoji univerzalni lek koji može da promeni situaciju na frontu za kijevski režim. Ne postoji magično oružje. Bilo da su u pitanju rakete 'tomahavk' ili neke druge, one neće moći da promene dinamiku - kazao je Peskov.

1/8 Vidi galeriju Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu Foto: Printskrin Youtube, Nicholas Kamm / AFP / Profimedia, EPA Sarah Silbiger

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od SAD da prodaju rakete "tomahavk" evropskim zemljama koje bi ih potom poslale u Ukrajinu. Vens je juče za Foks njuz rekao da će predsednik SAD Donald Tramp doneti konačnu odluku o tome.

Američki izaslanik za Ukrajinu Kit Kelog izjavio je sinoć za Foks njuz da je Tramp ovlastio Ukrajinu da izvodi napade američkim oružjem duboko unutar teritorije Rusije.

1/7 Vidi galeriju Andrij Jermak i Volodimir Zelenski Foto: Brendan Smialowski/Pool AFP, ALESSANDRO DELLA VALLE / POOL/KEYSTONE POOL, ZOLTAN MATHE/MTI