Ruski grad Belgorod suočava se sa masovnim nestankom struje nakon ukrajinskog napada, prvog te vrste od početka rata, prema izveštajima na društvenim mrežama.

Hiljade domova ostalo je bez struje, a očevici izveštavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u mraku.

Tvrdi se da je projektil pogodio termoelektranu. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže sa mesta događaja, a "Kijev Independent" izveštava da je udar izveo HIMARS, piše agencija DPA.

Ruski tinejdžer slučajno je snimio kako termoelektrana u Belgorodu nestaje u plamenu.

Guverner Vjačeslav Gladkov je u videu objavljenom na Telegramu rekao da se grad suočava sa "značajnim" nestancima struje. Govoreći ispred jarko osvetljene zgrade, napomenuo je da je upozorenje na vazdušni napad i dalje na snazi i pozvao stanovnike da se sklone u podrume.

Gladkov je rekao da su dve osobe povređene i da bolnice rade na generatore za hitne slučajeve. U početku, na neproverenim video-snimcima videle su se zamračene ulice, a jedino svetlo dolazilo je od farova automobila.