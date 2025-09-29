OVO JE TRENUTAK KADA TERMOELEKTRANA NESTAJE U PLAMENU: Ruski tinejdžer slučajno snimio momenat užasa, hiljade ljudi zarobljeno (FOTO/VIDEO)
Ruski grad Belgorod suočava se sa masovnim nestankom struje nakon ukrajinskog napada, prvog te vrste od početka rata, prema izveštajima na društvenim mrežama.
Hiljade domova ostalo je bez struje, a očevici izveštavaju o ljudima zarobljenim u liftovima i stanovima u mraku.
Tvrdi se da je projektil pogodio termoelektranu. Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje jake eksplozije i oblak dima koji se diže sa mesta događaja, a "Kijev Independent" izveštava da je udar izveo HIMARS, piše agencija DPA.
Ruski tinejdžer slučajno je snimio kako termoelektrana u Belgorodu nestaje u plamenu.
Guverner Vjačeslav Gladkov je u videu objavljenom na Telegramu rekao da se grad suočava sa "značajnim" nestancima struje. Govoreći ispred jarko osvetljene zgrade, napomenuo je da je upozorenje na vazdušni napad i dalje na snazi i pozvao stanovnike da se sklone u podrume.
Gladkov je rekao da su dve osobe povređene i da bolnice rade na generatore za hitne slučajeve. U početku, na neproverenim video-snimcima videle su se zamračene ulice, a jedino svetlo dolazilo je od farova automobila.
Ukrajina je više puta napala regionalnu prestonicu Belgorod, dom za više od 300.000 ljudi, i istoimeni region, uglavnom dronovima, kao deo svoje odbrambene kampanje protiv ruske invazije usmerene na uništavanje ruske vojne logistike.
(Kurir.rs/Kyiv Independent)