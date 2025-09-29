Slušaj vest

Novi antivladini protesti počeli su širom Madagaskara, uključujući Antananarivo, glavni grad te države kod jugoistočne obale Afrike, gde snage bezbednosti suzavcem rasteruju mase građana, dok strane države savetuju da se ne putuje u tu ostrvsku zemlju kojoj je turizam jedan od najvećih izvora prihoda.

1/15 Vidi galeriju Sukob policije i demonstranata na Madagaskaru Foto: HENITSOA RAFALIA/EPA

Hiljade demonstranata koje je pokrenuo pokret "Generacija Z" zahtevaju više od redovnog snabdevanja vodom i strujom što su bili prvobitni zahtevi, te su tražili ostavku predsednika Andrija Radžoeline (51) koji je došao na vlast državnim udarom posle narodnog ustanka od 2009. godine i vlada uprkos osporavanju izbora održavanih potom.

Demonstranti traže i ostavke Vlade i prefekta Antananariva.

Predsednik je pokušao da smiri situaciju smenjivanjem ministra energetike u petak i u radničkom naselju Antananariva u nedelju obećanjem da će "sve ispraviti".

Pokret "Generacije Z" nosi "piratske zastave" iz japanske serije "One Piece", znak koji se viđa u Indoneziji i Nepalu u antirežimskim protestnim pokretima. Posle demonstracija u četvrtak Antananarivo je pljačkan cele noći, bez otpora organa reda.

"Generacija Z" je saopštila da su grupe anonimnih pojedinaca plaćene da pljačkaju da bi potkopale pokret i njegovu borbu. Taj pokret nosi naziv generacije rođenih između kraja 1990-ih i početka 2010-ih godina.

To su najveće demonstracije od predsedničkih izbora 2023. godine. Uprkos izuzetnim prirodnim resursima, Madagaskar je jedna od najsiromašnijih zemalja sveta.