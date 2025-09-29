Slušaj vest

Po dekretu koji je danas potpisao ruski predsednik Vladimir Putin, Rusija će na jesen regrutovati 135.000 ljudi od 18 do 30 godina za obavezni vojni rok koji traje godinu dana. Rusija je 2023. godine zakonom podigla starosnu granicu za regrutaciju sa 27 na 30 godina.

Vladimir Putin

Svake godine su dve kampanje regrutacije - u proleće i jesen. U jesen 2024. godine je regrutovano 133.000 ljudi, a na proleće 160.000 ljudi.

Ruska vojska vraća kontrolu nad Kurskom oblašću

Od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine, ruska vojska je tvrdila da regruti ne idu u rat, već da u Rusiji obavljaju redovne zadatke. U borbu u Ukrajini je počev od jeseni 2022. godine poslato više od 300.000 rezervista koji su ranije odslužili vojni rok.

ruska vojska

Raspoređivanje regruta na front je osetljivo pitanje u Rusijiod Prvog čečenskog rata (1994-1996), u kojem su mladići na odsluženju vojnog roka bili poslati u borbu gde su ranjeni ili ubijeni što je izazvalo veliko negodovanje javnosti, ali je i tokom rata protiv Ukrajine bilo nekoliko prijava da su i regruti na bojnom polju.

(Kurir.rs/Beta)

