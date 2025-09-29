Slušaj vest

Muškarac je optužen za ubistvo supruge u Los Anđelesu nakon što ju je navodno ubio jer se požalio da nije izgubila višak kilograma nakon porođaja.

Džun Banjan, Britanka sa ostrva Aran, otputovala je u SAD da bi ostvarila svoj san da postane advokat odbrane. Tridesetsedmogodišnjakinja je ubijena u svom domu u Los Anđelesu gde je, kako se smatra, prošle godine osnovala sopstvenu firmu, Renteria Paralegal Services, specijalizovanu za imigraciono pravo.

Prema lokalnim medijima, preminula je 11. septembra nakon što je zadobila "traumatske povrede vrata". Njen suprug Džonatan Entoni Renterija (25), uhapšen je u vezi sa njenim ubistvom i nalazi se u zatvoru PU Los Anđeles.

Džun Banjan Foto: Printscreen/gofundme.com

Dve zastrašujuće optužbe

Optuženi, čija je kaucija određena na 4 miliona dolara, suočava se sa jednom optužbom za ubistvo i drugom optužbom za kršenje Kalifornijskog zdravstvenog i bezbednosnog kodeksa za "sakaćenje, iskopavanje, seksualni kontakt sa ljudskim ostacima".

Njeno telo je pronađeno 11. septembra u njenom stanu u Los Felizu, a kao uzrok smrti je navedeno davljenje.

Ugušio je i rasparčao telo

Tužioci su rekli da je on u jednom iskazu tvrdio da su se on i Džun svađali zbog njenog "neuspeha da smrša nakon trudnoće". Rekao je da je ona počela da pakuje kofere i rekla mu da mu više nikada neće dozvoliti da vidi ćerku.

Prema lokalnim medijima, priznao je da je "žrtvu stavio u zahvat za gušenje od pozadi" pre nego što ju je ubio.

Lokalni izveštaji navode da je Džun poslednji put viđena živa 4. septembra, a Džonatan je viđen kako odlazi sa bebom usred noći sledećeg dana. Satima kasnije, viđen je kako drži kese za smeće. Tužioci su rekli da je ostavio njihovo dete u kući svojih roditelja i optužili su ga da je rasparčao ostatke svoje supruge.

Njen suprug je pronađen i uhapšen u hotelu nakon neuspelog pokušaja samoubistva i ručno napisanim priznanjem.

Komšije su rekle lokalnim medijima da je Džun priznala da je bila u nasilnoj vezi.

Ariel Miler, koja je živela u istoj zgradi kao i Džun, ispričala je šta je čula kao komšinica.

- Nije želeo da ona razgovara sa određenim ljudima. Bio je verbalno uvredljiv - rekla je komšinica i dodala:

- Nešto što je posebno uvek komentarisao bilo je njeno telo i njena težina. Način na koji je umrla, patnja koju je morala da doživi, strah, nasilje, bol - sve to - to je ono što me drži budnom noću.

Džunina porodica sada apeluje za pomoć da se telo njihove "voljene ćerke, sestre, nećake, rođake i prijateljice" vrati u Škotsku.