Nekoliko ruskih vojnih jedinica opkoljeno je u blizini Dobropiljau Donjeckoj oblasti tokom ukrajinske kontraofanzive, saopštio je 29. septembra glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski, prenosi Kijev independent.

Napredovanje Ukrajine ka strateškom autoputu

Tokom proteklog meseca ukrajinske snage potiskuju ruske trupe koje su napredovale 15 - 20 kilometara ka strateškom autoputu Dobropolje-Kramatorsk, blizu spornog grada Pokrovska.

Od kraja avgusta, ukrajinske jedinice ponovo su zauzele nekoliko sela u ovom regionu.

General Oleksandr Sirski, glavnokomandujući ukrajinske vojske Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia, EPA, Youtube/Army TV – Ukrainian military channel/mil.gov.ua

Oslobođena teritorija

Prema rečima Sirskog, ukrajinske snage su tokom kontraofanzive oslobodile 175 kvadratnih kilometara, dok je još 195 kvadratnih kilometara očišćeno od diverzantskih grupa.

Veliki ruski gubici

Ruske snage pretrpele su značajne gubitke kod Dobropolja: 3.185 ljudi izbačeno je iz stroja, od čega 1.769 poginulih. Ukrajinci su takođe uništili ili zarobili 969 jedinica ruskog naoružanja i vojne tehnike.

Ova izjava dolazi u trenutku kada ukrajinske snage, koje su skoro dve godine držale stratešku odbrambenu liniju na istoku, sve češće izvode protivnapade.

Ukrajinska vojska Foto: Pr, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Oslobođena sela

Početkom septembra ukrajinske snage oslobodile su naselja Zarične, Novoekonomične i Udačne.

Ruski napadi i zauzimanje teritorije

Ipak, Rusija je tokom leta održavala visok intenzitet ofanzivnih operacija duž linije fronta.

Prema ukrajinskoj vojno-istraživačkoj grupi Deep State, ruske snage zauzele su 1.548 kvadratnih kilometara teritorije tokom ovog perioda - više nego dvostruko u odnosu na 659 kvadratnih kilometara koje su osvojile u istom periodu 2024. godine.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

