Situacija sa dronovima u Danskojtokom protekle nedelje dovela je do toga da je niz danskih vojnih obveznika hitno pozvan u službu, javlja Ekstra Bladet, pozivajući se na TV 2.

TV 2, koji je imao uvid u poverljiv poziv, navodi da u njemu stoji da se pozvani mole da se jave što je brže moguće.

Prema navodima medija, pozivanje se sprovodi sa direktnim upućivanjem na situaciju u vezi sa dronovima, koji su primećeni u danskom vazdušnom prostoru tokom protekle nedelje.

TV 2 piše da nije bilo moguće dobiti komentar od komande Oružanih snaga Danske povodom ovog slučaja. Taj medij takođe navodi da ne zna tačan obim broja pozvanih.

Međutim, izvori su za TV 2 rekli da je pozvano "nekoliko stotina vojnika".

Svi oni su obavešteni u nedelju.

Dronovi su poslednjih dana u Danskoj tema broj jedan, nakon što je vazdušni prostor iznad aerodroma u Kopenhagenubio zatvoren na nekoliko sati prošlog ponedeljka uveče.

Nekoliko dana kasnije dronovi su ponovo primećeni u Danskoj. Ovog puta u Jutlandu, gde su zabeleženi na više lokacija - između ostalog kod vazduhoplovne baze Skridstrup, gde su često stacionirani avioni F-35 i F-16 danskog ratnog vazduhoplovstva.

Tokom vikenda ponovo je potvrđeno da su primećeni dronovi u Danskoj. I ovoga puta u blizini više kapaciteta Oružanih snaga.

Ali, iako je prošlo nedelju dana, još se ne zna ko stoji iza tih incidenata.