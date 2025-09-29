Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je na sastanku sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, sa ciljem okončanja izraelske ofanzive u Gazi i oslobađanja talaca koji su još uvek zatočeni u palestinskoj enklavi.

U ekskluzivnom intervjuu za En-Bi-Si njuz u nedelju, Tramp je izrazio optimizam pred ključne pregovore.

- Veoma nam dobro ide. Izgleda da postoji zaista dobra šansa za mir na Bliskom istoku. Svi su uključeni. Svi - rekao je Tramp.

Američki plan od 21 tačke

Prema tri izvora upoznata s planom, američki predlog za okončanje rata sastoji se od 21 tačke i počinje trenutnim prekidom vatre. Plan predviđa da Hamasoslobodi sve taoce u roku od 48 sati u zamenu za postepeno povlačenje izraelskih trupa, s ciljem postizanja trajnog primirja.

Netanjahu: Plan još nije završen

Netanjahu je u nedelju za Foks njuz izjavio da plan još nije finalizovan, ali da Izrael "u ovom trenutku sarađuje sa Trampovim timom" i da se nada da će dogovor biti postignut.

Specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner sastali su se sa Netanjahuom u nedelju kako bi razgovarali o još uvek nerešenim tačkama plana, potvrdio je jedan od izvora bliskih pregovorima.

Izrael pod sve većim međunarodnim pritiskom Izrael se suočava sa rastućom globalnom izolacijom i osudama, dok brojne zapadne zemlje priznaju palestinsku državnost, uprkos protivljenju SAD i njenog bliskog saveznika.

U međuvremenu, izraelske snage nastavljaju smrtonosnu ofanzivu na Gazupogođenu glađu, posebno na grad Gazu.

Rojters: Netanjahu se iz Bele kuće izvinio Kataru zbog napada na Dohu

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izvinio se Kataru nakon što je Izrael ranije ovog meseca bombardovao Dohu u pokušaju da ubije Hamasove zvaničnike, saznaje Rojters.

Prema izvoru bliskom izraelskom vođi, Netanjahu je telefonom razgovarao s premijerom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, i zvao ga je iz Bele kuće.

Ovo se događa ubrzo nakon što je Netanjahu stigao u Belu kuću, gde ga je dočekao američki predsednik Donald Tramp. Kako saznaje Rojters, američki predsednik takođe je danas razgovarao s Katarom.

Podsetimo, Izrael je ranije ovog meseca izvršio napad na Katar, ciljajući Hamasove zvaničnike. Teroristička grupa već dugo ima svoje političko sedište u Dohi.

U to vreme, Katar, saveznik SAD, osudio je napad kao "podmukli" i "jasni prekršaj svih međunarodnih zakona i normi".

Si-Bi-Es njuz: Ovo su neki od Trampovih predloga za Gazu

Američki Si-Bi-Es njuz izvestio je o povećanju vazdušnih udara u gradu Gazi dok traje sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa.

U međuvremenu, izvor upoznat s razgovorima o Gazi detaljno je izneo Trampov administrativni plan od 21 tačke za okončanje sukoba.

Među tačkama predloga su:Povratak svih preostalih talaca, povećan pristup humanitarnoj pomoći u Gazi, postupno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze, zabrana aneksije Zapadne obale, prekid bilo kakvih pokušaja izgradnje naselja u Gazi, formiranje nove palestinske vlade bez Hamasa, nema prisilnog proterivanja stanovnika Gaze niti pokušaja sprečavanja povratka onih koji su izbegli sukob.

Tramp i Netanjahu na sastanku zatvorenom za medije