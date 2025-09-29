U TOKU JE SASTANAK O OKONČANJU RATA! Tramp predstavio Netanjahuu PLAN ZA GAZU od 21 tačke! Hoće li ga Izrael prihvatiti? "Bibi" se izvinio vladaru Katara!
Predsednik SAD Donald Tramp je na sastanku sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, sa ciljem okončanja izraelske ofanzive u Gazi i oslobađanja talaca koji su još uvek zatočeni u palestinskoj enklavi.
U ekskluzivnom intervjuu za En-Bi-Si njuz u nedelju, Tramp je izrazio optimizam pred ključne pregovore.
- Veoma nam dobro ide. Izgleda da postoji zaista dobra šansa za mir na Bliskom istoku. Svi su uključeni. Svi - rekao je Tramp.
Američki plan od 21 tačke
Prema tri izvora upoznata s planom, američki predlog za okončanje rata sastoji se od 21 tačke i počinje trenutnim prekidom vatre. Plan predviđa da Hamasoslobodi sve taoce u roku od 48 sati u zamenu za postepeno povlačenje izraelskih trupa, s ciljem postizanja trajnog primirja.
Netanjahu: Plan još nije završen
Netanjahu je u nedelju za Foks njuz izjavio da plan još nije finalizovan, ali da Izrael "u ovom trenutku sarađuje sa Trampovim timom" i da se nada da će dogovor biti postignut.
Specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner sastali su se sa Netanjahuom u nedelju kako bi razgovarali o još uvek nerešenim tačkama plana, potvrdio je jedan od izvora bliskih pregovorima.
Izrael pod sve većim međunarodnim pritiskom
Izrael se suočava sa rastućom globalnom izolacijom i osudama, dok brojne zapadne zemlje priznaju palestinsku državnost, uprkos protivljenju SAD i njenog bliskog saveznika.
U međuvremenu, izraelske snage nastavljaju smrtonosnu ofanzivu na Gazupogođenu glađu, posebno na grad Gazu.
Rojters: Netanjahu se iz Bele kuće izvinio Kataru zbog napada na Dohu
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izvinio se Kataru nakon što je Izrael ranije ovog meseca bombardovao Dohu u pokušaju da ubije Hamasove zvaničnike, saznaje Rojters.
Prema izvoru bliskom izraelskom vođi, Netanjahu je telefonom razgovarao s premijerom Mohamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, i zvao ga je iz Bele kuće.
Ovo se događa ubrzo nakon što je Netanjahu stigao u Belu kuću, gde ga je dočekao američki predsednik Donald Tramp. Kako saznaje Rojters, američki predsednik takođe je danas razgovarao s Katarom.
Podsetimo, Izrael je ranije ovog meseca izvršio napad na Katar, ciljajući Hamasove zvaničnike. Teroristička grupa već dugo ima svoje političko sedište u Dohi.
U to vreme, Katar, saveznik SAD, osudio je napad kao "podmukli" i "jasni prekršaj svih međunarodnih zakona i normi".
Si-Bi-Es njuz: Ovo su neki od Trampovih predloga za Gazu
Američki Si-Bi-Es njuz izvestio je o povećanju vazdušnih udara u gradu Gazi dok traje sastanak izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i američkog predsednika Donalda Trampa.
U međuvremenu, izvor upoznat s razgovorima o Gazi detaljno je izneo Trampov administrativni plan od 21 tačke za okončanje sukoba.
Među tačkama predloga su:Povratak svih preostalih talaca, povećan pristup humanitarnoj pomoći u Gazi, postupno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze, zabrana aneksije Zapadne obale, prekid bilo kakvih pokušaja izgradnje naselja u Gazi, formiranje nove palestinske vlade bez Hamasa, nema prisilnog proterivanja stanovnika Gaze niti pokušaja sprečavanja povratka onih koji su izbegli sukob.
Tramp i Netanjahu na sastanku zatvorenom za medije
Dvojica lidera imaju sastanak u Ovalnom kabinetu, ali je sastanak zatvoren za medije pa komunikacija o njihovom razgovoru neće biti dostupna do kasnije, navodi BBC