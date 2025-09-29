TRAMP GA NATERAO?! Netanjahu se iz Bele kuće izvinio Kataru zbog izraelskog bombardovanja Dohe!
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izvinio se Katarunakon što jeIzrael ranije ovog meseca bombardovao Dohu u pokušaju da ubije Hamasove zvaničnike, saznaje Rojters.
Prema izvoru bliskom izraelskom vođi, Netanjahu je razgovarao telefonom sa premijerom Katara Muhamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, a pozvao ga je iz Bele kuće.
Ovo se događa ubrzo nakon što je Netanjahu stigao u Belu kuću, gde ga je dočekao američki predsednik Donald Tramp. Kako saznaje Rojters, američki predsednik takođe je danas razgovarao s Katarom.
Podsetimo, Izrael je ranije ovog meseca izvršio napad na Katar, ciljajući Hamasove zvaničnike. Militantna grupa već dugo ima svoje političko sedište u Dohi.
U to vreme, Katar, saveznik SAD, osudio je napad kao "podmukli" i "jasni prekršaj svih međunarodnih zakona i normi".