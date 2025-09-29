Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izvinio se Katarunakon što jeIzrael ranije ovog meseca bombardovao Dohu u pokušaju da ubije Hamasove zvaničnike, saznaje Rojters.

Prema izvoru bliskom izraelskom vođi, Netanjahu je razgovarao telefonom sa premijerom Katara Muhamedom bin Abdulrahmanom Al Tanijem, a pozvao ga je iz Bele kuće.

Ovo se događa ubrzo nakon što je Netanjahu stigao u Belu kuću, gde ga je dočekao američki predsednik Donald Tramp. Kako saznaje Rojters, američki predsednik takođe je danas razgovarao s Katarom.

Napad Izraela na Katar, eksplozije u Dohi, gađano rukovodstvo Hamasa. Foto: Pritnscreen/X

Podsetimo, Izrael je ranije ovog meseca izvršio napad na Katar, ciljajući Hamasove zvaničnike. Militantna grupa već dugo ima svoje političko sedište u Dohi.

U to vreme, Katar, saveznik SAD, osudio je napad kao "podmukli" i "jasni prekršaj svih međunarodnih zakona i normi".

(Kurir.rs/Reuters/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaU TOKU JE SASTANAK O OKONČANJU RATA! Tramp predstavio Netanjahuu PLAN ZA GAZU od 21 tačke! Hoće li ga Izrael prihvatiti? "Bibi" se izvinio vladaru Katara!
kurirnajnovijavestnovobelo.jpg
PlanetaNETANJAHU STIŽE U BELU KUĆU, NA POMOLU NOVI PLAN ZA GAZU! Sastanak sa predsednikom SAD koji kaže da su "svi spremni za nešto posebno", to posebno je TONI BLER!
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu
Planeta"VRATITE SVE TAOCE KUĆI ODMAH" Veliki protesti u Tel Avivu, hiljade Izraelaca traži sporazum kojim bi se završio rat u pojasu Gaze (VIDEO)
102 EPA Abir Sultan.jpg
PlanetaHEZBOLAH NE ZABORAVLJA SVOG VOĐU I ODBIJA DA SE RAZORUŽA! Godinu dana od ubistva Hasana Nasralaha, desetine hiljada ljudi na komemoraciji (VIDEO)
Hasan Nasralah