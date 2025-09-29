Slušaj vest

Ukrajinaje predložila izgradnju zajedničkog protivvazdušnog štita sa svojim saveznicima radi zaštite od ruskih pretnji, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski, nakon što je niz narušavanja vazdušnog prostora izazvao uzbunu na istočnom krilu NATO-a.

Lideri NATO-a ocenili su da Rusija upadima u vazdušni prostor Poljskei baltičkih država testira spremnost i odlučnost Alijanse. Kijev tvrdi da bi ukrajinsko iskustvo u borbi protiv vazdušnih pretnji bilo dragoceno.

- Ukrajina predlaže Poljskoj i svim našim partnerima da izgradimo zajednički, pouzdan štit protiv ruskih vazdušnih pretnji - rekao je Zelenski putem video veze na bezbednosnom forumu u Varšavi (WSF).

- Ovo je moguće. Ukrajina može da parira svim vrstama ruskih dronova i projektila, a ako budemo delovali zajedno u regionu, imaćemo dovoljno oružja i proizvodnih kapaciteta - dodao je Zelenski.

Saradnja sa Poljskom i Rumunijom Ukrajina je već najavila da će njeni vojnici i inženjeri obučavati poljske kolege u borbi protiv dronova.

Rumunija planira da se udruži sa Ukrajinom u proizvodnji dronova kroz novi mehanizam Evropske unije za finansiranje odbrane. Ipak, prema navodima rumunskog vladinog izvora za Rojters, zemlji će biti potrebno najmanje sedam godina da izgradi višeslojni sistem protivvazdušne odbrane.

Rumunski ministar odbrane Jonuc Moșteanu rekao je na forumu da su u ponedeljak pronađene nove krhotine dronova u okrugu Tulča, na istoku zemlje, uz granicu sa Ukrajinom.

Nemačka: Potrebna bliža saradnja dve vojne industrije

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus poručio je da "evropska i ukrajinska odbrambena industrija moraju sarađivati bliže i efikasnije". On je dodao da Evropska unija mora da to podrži fleksibilnijim regulatornim okvirom za odbrambenu industriju.

Novi borbeni avioni za Ukrajinu

Ukrajina bi trebalo da dobije švedske gripene, francuske miraže i dodatne F-16 borbene avione, izjavio je za BBC zamenik ministra odbrane Ukrajine, general-pukovnik Ivan Havriljuk, prenosi UNN. Tačni datumi i broj isporuka za sada nisu objavljeni.

Havriljuk je dodao da se Kijev obratio partnerima sa zahtevom za najmanje deset sistema Patriot srednjeg dometa i da se očekuju nove isporuke F-16, miraža i gripena.

"Sačekajte da ih vidite na nebu"

Na pitanje može li da otkrije tačan broj aviona, Havriljuk je odgovorio:

- Pričekajte da ih vidite na nebu iznad Ukrajine, tada ćete shvatiti.

Nije precizirao ni kada bi isporuke mogle da uslede.

Na insistiranje novinara da li se "očekivanja" odnose na sve tipove aviona - miraž, gripen i F-16 ili samo na deo njih, general je rekao: