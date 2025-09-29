Slušaj vest

Britanac, koji nije imenovan, mogao bi da provede do pet godina u zatvoru nakon što je pokušao da otvori vrata aviona tokom leta na relaciji London - Alikante, u Španiji, kompanije Rajaer.

Naime, kako navode tamošnji mediji, optuženi je pritvoren u Tuluzu, Francuskoj, i navodno je bio "vođa" grupe muškaraca koja je proslavljala momačko veče, koju je policija izbacila iz aviona nakon incidenta.

- Bio je pored izlaza za slučaj opasnosti i pokušavao je da ga otvori. Bilo je zastrašujuće za sve ostale putnike. Pilot nije imao drugu mogućnost nego da izvrši prinudno sletanje - naveo je svedok događaja.

Osoblje i drugi putnici su navodno pokušali da smire grupu muškaraca, a nekoliko roditelja ih je zamolilo da paze šta rade pred decom.

Lisice mu stavljene u avionu

Nakon nekoliko daljih incidenata, pilot je najavio neplanirano sletanje u Tuluzu. Jedinica Žandarmerije vazdušnog transporta (CGTA) čekala je na aerodromu Tuluz-Blanjak. Upali su u avion, a muškarca su izvela četiri policajca nakon što su mu stavili lisice, piše Dejli mejl.

- Bio je veoma pijan i odveden je u pritvor granične policije da se otrezni. Nivo alkohola u krvi mu je bio toliko visok da je trebalo nekoliko sati pre nego što je mogao da razgovara sa njim. Četvorica njegovih prijatelja su takođe izvedena iz aviona i uhapšena - navodi se u saopštenju.

Glavni optuženi je sada u centru sudske istrage i suočava se sa mogućom kaznom do pet godina zatvora.

Nakon što su problematični putnici izvedeni, letu je odobreno da ponovo poleti u 22.15 časova.

"To je moj tata!"

Video koji je putnik objavio na TikToku prikazuje hapšenje pijane grupe. Dok je policajac stavio lisice njegovom ocu, sin je molio za pomoć, vičući: "To je moj tata", pre nego što ga je policajac takođe uklonio sa sedišta.

Putnica Tanja Nikols je rekla da je grupa bila glasna i bučna i da su čak i pre poletanja šetali po avionu, menjali sedišta i ignorisali osnovne bezbednosne protokole.

Eskalacija sukoba unutar grupe

Nakon poletanja, grupa je odmah počela da pije alkohol i "vodi glasne, neprimerene razgovore pred malom decom koja su sedela u blizini".

- U jednom trenutku, dva člana grupe su se žestoko posvađala. Vidljivo su se gurali, udarali glavama, a jednom im je pocepana majica dok su drugi pokušavali da ih razdvoje. Šokantno, neki su pljunuli po sedištima i stavljali noge na sedišta drugih putnika. Jednu ženu je čak i član grupe udario nogom u glavu - navodi Tanja.

Kao i u Britaniji, maksimalna kazna za „ugrožavanje bezbednosti aviona“ u Francuskoj je pet godina zatvora i novčana kazna od oko 60.000 funti.