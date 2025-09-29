Slušaj vest

Ako Hamas prihvati predlog, svi preostali taoci biće oslobođeni za 72 sata, potvrdio je Tramp. Prema planu, arapske i muslimanske zemlje obvezuju se na demilitarizaciju Gazei razoružanje Hamasa i svih drugih terorističkih organizacija.

Dodaje da je "čuo da i Hamas želi da se to dogodi".

Svi će se učesnici složiti s vremenskim okvirom za postupno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, nastavlja Tramp.

Izrael bi imao "pravo" i punu podršku SAD da "dovrši posao uništavanja pretnje od Hamasa" ako grupa odbije da prihvati dogovor. Tramp dodaje da misli da će dobiti "pozitivan odgovor" od Hamasa.

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Toni Bler u odboru za Gazu

Tramp tvrdi da njegov plan predviđa "Odbor za mir", međunarodno telo kojim će on predsedavati zajedno s liderima drugih zemalja na odboru. Bivši britanski premijer Toni Blertakođe će biti član tog odbora, kaže Tramp.

Toni Bler Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Hamas i druge terorističke frakcije neće imati nikakvu ulogu u odboru niti u budućem upravljanju Gazom, bilo direktno, indirektno ili uopšte, dodaje američki predsednik.

Priznanje Palestine

Tramp je naveo da je Netanjahu "veoma jasan u svom protivljenju palestinskoj državi" i da je dodatno kritikovao zemlje koje su "glupo" priznale palestinsku državu.

Izraelci žele povratak miru, tvrdi američki predsednik i dodaje da "postoji mnogo Palestinaca koji takođe žele da žive u miru".