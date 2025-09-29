NETANJAHU PRISTAO NA PLAN, TRAMP PORUČUJE: "Ako Hamas odbije dogovor, Izreal ima moju podršku da ih uništi" Spomenuo i TONIJA BLERA! (FOTO/VIDEO)
Ako Hamas prihvati predlog, svi preostali taoci biće oslobođeni za 72 sata, potvrdio je Tramp. Prema planu, arapske i muslimanske zemlje obvezuju se na demilitarizaciju Gazei razoružanje Hamasa i svih drugih terorističkih organizacija.
Dodaje da je "čuo da i Hamas želi da se to dogodi".
Svi će se učesnici složiti s vremenskim okvirom za postupno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, nastavlja Tramp.
Izrael bi imao "pravo" i punu podršku SAD da "dovrši posao uništavanja pretnje od Hamasa" ako grupa odbije da prihvati dogovor. Tramp dodaje da misli da će dobiti "pozitivan odgovor" od Hamasa.
Toni Bler u odboru za Gazu
Tramp tvrdi da njegov plan predviđa "Odbor za mir", međunarodno telo kojim će on predsedavati zajedno s liderima drugih zemalja na odboru. Bivši britanski premijer Toni Blertakođe će biti član tog odbora, kaže Tramp.
Hamas i druge terorističke frakcije neće imati nikakvu ulogu u odboru niti u budućem upravljanju Gazom, bilo direktno, indirektno ili uopšte, dodaje američki predsednik.
Priznanje Palestine
Tramp je naveo da je Netanjahu "veoma jasan u svom protivljenju palestinskoj državi" i da je dodatno kritikovao zemlje koje su "glupo" priznale palestinsku državu.
Izraelci žele povratak miru, tvrdi američki predsednik i dodaje da "postoji mnogo Palestinaca koji takođe žele da žive u miru".
- Postoji mnogo Palestinaca koji žele da žive u miru, ali treba da preuzmu odgovornost za svoju sudbinu. Palestinci su imali 'težak život' s Hamasom. Ipak, ako ne prihvate moj plan, onda su sami sebi krivi - kaže Tramp.