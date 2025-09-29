Slušaj vest

Ako Hamas prihvati predlog, svi preostali taoci biće oslobođeni za 72 sata, potvrdio je Tramp. Prema planu, arapske i muslimanske zemlje obvezuju se na demilitarizaciju Gazei razoružanje Hamasa i svih drugih terorističkih organizacija.

Dodaje da je "čuo da i Hamas želi da se to dogodi".

Svi će se učesnici složiti s vremenskim okvirom za postupno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, nastavlja Tramp.

Izrael bi imao "pravo" i punu podršku SAD da "dovrši posao uništavanja pretnje od Hamasa" ako grupa odbije da prihvati dogovor. Tramp dodaje da misli da će dobiti "pozitivan odgovor" od Hamasa.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Toni Bler u odboru za Gazu

Tramp tvrdi da njegov plan predviđa "Odbor za mir", međunarodno telo kojim će on predsedavati zajedno s liderima drugih zemalja na odboru. Bivši britanski premijer Toni Blertakođe će biti član tog odbora, kaže Tramp.

x EPA Olivier Matthys.jpg
Toni Bler Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Hamas i druge terorističke frakcije neće imati nikakvu ulogu u odboru niti u budućem upravljanju Gazom, bilo direktno, indirektno ili uopšte, dodaje američki predsednik.

Priznanje Palestine

Tramp je naveo da je Netanjahu "veoma jasan u svom protivljenju palestinskoj državi" i da je dodatno kritikovao zemlje koje su "glupo" priznale palestinsku državu.

Izraelci žele povratak miru, tvrdi američki predsednik i dodaje da "postoji mnogo Palestinaca koji takođe žele da žive u miru".

- Postoji mnogo Palestinaca koji žele da žive u miru, ali treba da preuzmu odgovornost za svoju sudbinu. Palestinci su imali 'težak život' s Hamasom. Ipak, ako ne prihvate moj plan, onda su sami sebi krivi - kaže Tramp.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlaneta"HVALA NETANJAHUU ŠTO JE PRISTAO NA MOJ PLAN" U toku je obraćanje Trampa i premijera Izraela! Ovo su detalji PLANA za prekid rata u Gazi (FOTO/VIDEO)
x09 EPA Will Oliver Pool.jpg
PlanetaTRAMP GA NATERAO?! Netanjahu se iz Bele kuće izvinio Kataru zbog izraelskog bombardovanja Dohe!
xxx01-ap-abir-sultan.jpg
PlanetaU TOKU JE SASTANAK O OKONČANJU RATA! Tramp predstavio Netanjahuu PLAN ZA GAZU od 21 tačke! Hoće li ga Izrael prihvatiti? "Bibi" se izvinio vladaru Katara!
tramp netanjahu.jpg
PlanetaRUSIJA ODGOVORILA AMERICI: "Ako Ukrajina dobije rakete tomahavk, da li će SAD dostaviti i podatke o metama?"
portparol Kremlja Dmitrij Peskov ruski predsednik Vladimir Putin