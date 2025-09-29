IZRAEL JE PRIHVATIO TRAMPOV PLAN O OKONČANJU RATA U GAZI

Javnosti se posle obraćanja američkog predsednikaDonalda Trampa obratio i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

On je započeo izjavom zahvalnosti američkom predsedniku Donaldu Trampu što ga je ponovo ugostio u Beloj kući i zbog njegovog "prijateljstva i vođstva".

Nazvao je Trampa "najboljim prijateljem kojeg je Izrael ikada imao u Beloj kući" i kaže da mu se niko drugi ne može približiti.

Netanjahu kaže da je današnji sastanak ključni korak ne samo za okončanje rata u Gazi, nego i za postavljanje temelja mira na celom Bliskom istoku.

- Podržavam Vaš plan za kraj rata u Gazi - rekao je Netanjahu, misleći pritom na Trampov plan od 20 tačaka za mir.

Izraelski premijer dodaje da bi taj plan osigurao da Hamasviše ne ugrožava Izrael pa se takođe zahvalio izraelskim vojnicima koji, kako kaže, "ratuju poput lavova" protiv "varvarstva".

"Svi taoci moraju biti vraćeni u roku od 72 sata"

Netanjahu je rekao da svi taoci - živi i mrtvi - treba da budu vraćeni u roku od 72 sata. Kako navodi, svima treba pružiti priliku da to učine mirnim putem, ali ako Hamas odbije plan ili ga prihvati, a potom ne sprovede, "mi ćemo dovršiti posao", rekao je Netanjahu.

- To se može učiniti lakim putem ili teškim putem, ali će se učiniti - rekao je.

Palestinska samouprava

Netanjahu kaže da nisu vodili ovu "strašnu" borbu da bi Hamas ostao u Gazi. Dodaje da Palestinska samouprava ne može imati ulogu u Gazi bez "radikalne i stvarne reforme". Kaže da ovaj mirovni plan može biti "novi početak" za Gazu i celi Bliski istok.