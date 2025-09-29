Slušaj vest

Visoki zvaničnik Hamasarekao je za Bi-Bi-Si da ta grupa nije primila nikakvu inicijativu o prekidu vatre od američkog predsednika Donalda Trampaputem posrednika.

Zvaničnik je istakao da Hamas ostaje otvoren za proučavanje bilo kakvog predloga koji bi mogao da okonča rat u Gazi, ali je naglasio da svaki sporazum mora da štiti palestinske interese, osigura potpuno izraelsko povlačenje iz Gaze i dovede do završetka rata.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

Na pitanje o polaganju oružja, on je rekao: "Polaganje oružja otpora je crvena linija sve dok okupacija traje. Pitanje naoružanja može se razmatrati jedino u okviru političkog rešenja koje jamči uspostavu nezavisne palestinske države u granicama iz 1967. godine."

Zvaničnik Hamasa Mahmud Mardavi izjavio je u ponedeljak da palestinska grupa nije dobila pisanu verziju mirovnog plana za Gazu američkog predsednika Donalda Trampa.

Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

Izjavu je dao u intervjuu za televiziju Al Džazira i Mubašer TV nedugo nakon zajedničke konferencije za novinare Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na kojoj je Netanjahu prihvatio plan.

(Kurir.rs/BBC/Preneo: V.M.)

