Visoki zvaničnik Hamasarekao je za Bi-Bi-Si da ta grupa nije primila nikakvu inicijativu o prekidu vatre od američkog predsednika Donalda Trampaputem posrednika.

Zvaničnik je istakao da Hamas ostaje otvoren za proučavanje bilo kakvog predloga koji bi mogao da okonča rat u Gazi, ali je naglasio da svaki sporazum mora da štiti palestinske interese, osigura potpuno izraelsko povlačenje iz Gaze i dovede do završetka rata.

Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati?

Na pitanje o polaganju oružja, on je rekao: "Polaganje oružja otpora je crvena linija sve dok okupacija traje. Pitanje naoružanja može se razmatrati jedino u okviru političkog rešenja koje jamči uspostavu nezavisne palestinske države u granicama iz 1967. godine."

Zvaničnik Hamasa Mahmud Mardavi izjavio je u ponedeljak da palestinska grupa nije dobila pisanu verziju mirovnog plana za Gazu američkog predsednika Donalda Trampa.

Hamas