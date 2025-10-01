Slušaj vest

Španac (35), koji živi u malom gradu u galicijskoj provinciji Orense, zvanično je priznat kao sin galicijskog biznismena koji je preminuo 2011. godine. Zahvaljujući ovoj presudi, moći će da pristupi nasledstvu vrednom više miliona dolara, nakon godina pravnih bitaka i istrage koja se zasnivala na iznenađujućem i neobičnom detalju: pljuvački njegovog dede po ocu, koju je privatni detektiv sakupio direktno sa zemlje na ulici.

Biznismen, koji je preminuo u 65. godini, razvio je veliki deo svog poslovanja u Meksiku, dok je održavao jake veze sa Galicijom, gde je provodio praznike. Dečakova majka je živela u gradu Orense i započela je mladalačku vezu sa njim: u početku prijateljstvo, koje se u roku od nekoliko godina razvilo u veridbu. Međutim, prema rečima advokata Fernanda Osune, veza je naglo prekinuta kada mu je rekla da je zatrudnela. Nakon tog otkrića, muškarac se potpuno povukao iz njenog života.

Situaciju je dodatno pogoršala reakcija porodice preduzetnika. Plašeći se skandala, čak su pretili: ako se očinstvo dokaže, dete će biti odvedeno u Meksiko. Majka je stoga odlučila da se sama suoči sa majčinstvom, odgajajući sina bez ikakve veze sa njegovim biološkim ocem.

Studija ističe potencijal korišćenja suza za merenje glukoze i mogućnost da pljuvačka, u određenim okolnostima, odražava nivo vitamina D Foto: Shutterstock

Detektiv i genetski dokazi

Godinama kasnije, sin je odlučio da se obrati timu advokata i privatnih istražitelja. Cilj je bio jasan: dobiti naučni dokaz koji potvrđuje njegovo poreklo. Detektivi su počeli da prate njegovog dedu po ocu, sve dok se naizgled trivijalni čin – bukvalno pljuvanje na ulici – nije pretvorio u jedinstvenu priliku.Pljuvačka je sakupljena, zapečaćena i skladištena strogo prateći lanac čuvanja koji je propisao zakon.

Uzorak je stigao u laboratoriju, gde je DNK analiza utvrdila biološku kompatibilnost između dede i unuka. Ovo je bio osuđujući dokaz, koji će se pokazati ključnim u tužbi koju je podneo dečak.

Proces i sudska praksa

Kada je postupak počeo, sud je pozvao dedu da ponovi genetsko testiranje na sudu. Međutim, on je odbio da se pojavi. Ova odluka se pokazala ključnom, jer je sudska praksa Vrhovnog suda Španije, još 2017. godine, razjasnila da neuspeh pretpostavljenog rođaka, suočen sa verodostojnim dokazima, omogućava sudiji da sa potpunom sigurnošću proglasi srodstvo.

U ovom slučaju, test pljuvačke, u kombinaciji sa istragom, omogućio je sudu da pravno prizna direktno srodstvo, čime je otvorio vrata sinovljevom nasledstvu. Istovremeno, dedi je takođe naloženo da plati sudske troškove.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Nasledstvo koje menja život

Zahvaljujući ovoj presudi, čovek iz Orensea ne samo da je dobio pravo da uđe u imanje svog biološkog oca, već je i video priznatu porodičnu istinu koja mu je decenijama bila uskraćena. Priča koja kombinuje lične događaje, porodične sukobe, pravo nasleđivanja i genetsku tehnologiju, sa epilogom koji deluje kao da je zadovoljena pravda.

Slučaj, koji je javno objavio advokat Osuna, a o kojem je izvestio EFE, izazvao je veliku znatiželju jer pokazuje kako forenzička nauka i lična odlučnost mogu da preokrenu dugo određene sudbine. Milionsko nasleđe koje dolazi ne samo kao finansijska nagrada, već pre svega kao nadoknada za priču prekinutu pre previše godina.