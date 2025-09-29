Slušaj vest

Ukrajinske snage pogodile su fabriku Elektrodetal u gradu Karajev u ruskoj oblasti Brjansk, potvrdio je Generalštab 29. septembra, piše Kijev independent.

Fabrika proizvodi električne konektore za vojnu i industrijsku upotrebu, uključujući niskofrekventne, visokofrekventne i kombinovane konektore za sektor vazduhoplovstva, elektronike itd..

Komponente se koriste u vojnim uređajima, avionima, antenama, baznim stanicama, štampanim pločama i raznim mernim sistemima.

Napad je izazvao eksplozije i požar, dok se ukupna šteta još procenjuje. Generalštab ukrajinske vojske navodi da su udar izvele ukrajinske raketne i artiljerijske snage u koordinaciji sa drugim jedinicama Oružanih snaga Ukrajine.

U udarima su pogodili metu udaljenu oko 240 kilometara, a potvrđeno je da su korišćene krstareće rakete Neptun, izjavio je komandant ukrajinske mornarice Oleksij Neizhpapa.

Helikopter je oboren u blizini sela Kotljarivka, u Donjeckoj oblasti, oko 20 km od sela Mežova.

- Ko god leti tamo "da pogleda", budite spremni. Za budućnost, ne dajte nam nikakva "iznenađenja" iz vazduha, to će vas skupo koštati -poručila je komanda 59. brigade.