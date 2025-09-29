Slušaj vest

U nemačkom gradu Oldenburguu ponedeljak je došlo do teškog zločina kada je muškarac usmrtio troje ljudi, a potom izvršio samoubistvo.

Prema policijskim navodima, među žrtvama su njegova bivša partnerka i dvoje dece školskog uzrasta. Prema informacijama lista Bild, par je već bio razdvojen.

Do tragedije je došlo kasno ujutru u porodičnoj kući u četvrti Osternburg. Svedoci su alarmirali policiju, a istražitelji su na mestu događaja pronašli četiri tela.

- Prema dosadašnjim saznanjima, sve ukazuje na to da je muškarac najpre usmrtio ženu i dvoje dece u stanu, a zatim izvršio samoubistvo - izjavio je portparol policije.

Pored tela pronađeno je oružje, za koje, prema saznanjima Bilda, osumnjičeni nije imao zvaničnu dozvolu.

Zbog poštovanja prema porodici, policija nije iznosila dodatne detalje. Istraga je tek na početku, a ceo kvart, mirno stambeno naselje sa porodičnim kućama, trenutno je blokiran dok policija obezbeđuje istragu.