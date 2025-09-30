Slušaj vest

U Mičigenu je tokom nedeljne službe u crkvi Isusa Hrista svetaca poslednjih dana, u Grand Blank Taunšipu, napadač kamionetom uleteo u objekat, otvorio vatru i potom podmetnuo požar. Prema poslednjim informacijama, najmanje četvoro ljudi je ubijeno, a osmoro ranjeno. Osumnjičeni, 40-godišnji Tomas Džejkob Senford, bivši marinac, ubijen je u razmeni vatre s policijom nekoliko minuta nakon napada. FBI vodi istragu kao “ciljano nasilje”, motiv još nije potvrđen.

Na zločin u Mičigenu reagovao je i američki predsednik Donald Tramp.

Kakva je situacija na terenu u Mičigenu, šta lokalne vlasti i FBI zvanično saopštavaju, za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otkro je glumac Dejan Jelača.

Napad u mormonskoj crkvi u američkoj saveznoj državi Mičigen

Najpre je istakao da su lokalne vlasti i federalni istražitelji tokom jučerašnjeg dana obavili više od sto intervjua sa svedocima, prijateljima i članovima porodice osumnjičenog. Prema prvim saznanjima, osumnjičeni je veteran rata u Iraku koji se, kako navode sagovornici, borio sa posttraumatskim stresnim poremećajem.

- Za nadležne organe je u ovom trenutku najvažnije da saznaju motiv ove tragedije - rekao je Jelača, dodajući da se polako to klupko odmotava.

Događaj je ponovo otvorio u SAD debatu o kontroli pristupa vatrenom oružju i bezbednosti verskih objekata. Jelača u tom kontekstu iznosi niz zabrinjavajućih podataka i zapažanja.

Foto: Kurir Televizija

- Imate duboke podele u američkom društvu, imate neverovatno nasilje, neverovatne tenzije i mržnju. Dakle, to je toliko očigledno... nešto mora drastično i radikalno da se menja po tom pitanju - rekao je Jelača, predlažući hitnu kontrolu svih koji poseduju oružje.

Jelača takođe ističe politički kontekst zašto se promena ne dešava:

- Iz razloga što upravo NRA je organizacija koja direktno finansira njih i njihove političke programe i političke kampanje. Dakle, nema volje u ovom trenutku od obe strane da zaista korenito nešto menjaju po tom pitanju.

