Francuski predsednik Emanuel Makron pozdravio je plan Bele kuće za prekid rata u Pojasu Gaze i izrazio želju da će se Izrael odlučno angažovati u oslobađanju talaca.

- Pozdravljam posvećenost predsednika Donalda Trampa okončanju rata u Gazi i obezbeđivanju oslobađanja svih talaca. Očekujem da će se Izrael odlučno angažovati na ovoj osnovi. Hamas nema drugog izbora nego da odmah oslobodi sve taoce i sledi ovaj plan - naveo je Makron sinoć na društvenoj mreži X nakon što su američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahuobjavili novi plan.

Francuski predsednik je ocenio da elementi plana "moraju otvoriti put za detaljne razgovore sa svim relevantnim partnerima kako bi se izgradio trajni mir u regionu, zasnovan na rešenju dve države i na principima koje su podržale 142 države članice UN, na inicijativu Francuske i Saudijske Arabije".

- Francuska je spremna da doprinese. Ostaće budna u pogledu obaveza svake strane - poručio je Makron.

Bela kuća objavila je danas plan za Gazu koji predviđa kraj sukoba između Izraela i Hamasa i povratak svih talaca, živih ili mrtvih, u roku od 72 sata nakon što Izrael javno prihvati dogovor, a predsednik SAD Donald Tramp izjavio da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu pristao da podrži mirovni predlog.

Hamas je najavio da će njegov pregovarački tim razmotriti Trampov plan.