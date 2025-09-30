MADURO SPREMA VANREDNO STANJE U SLUČAJU "AGRESIJE" SAD! Potpredsednica Venecuele objavile planove šefa države "ako se Amerika usudi da napadne" (FOTO)
Predsednik Venezuele Nicolas Maduro spreman je da proglasi vanredno stanje na celoj teritoriji u slučaju "agresije" SAD koje su rasporedile ratne brodove u Karibima, objavila je u ponedeljak potpredsednica Delsi Rodrigez.
"Predsednik je potpisao dekret o spoljnim smetnjama", rekla je Rodrigez tokom ceremonije s diplomatskim zajednicom.
Ovaj dekret "daje posebna ovlašćenja šefu države da deluje u pitanjima odbrane i bezbednosti" ako se SAD "usude da napadnu našu domovinu", dodala je.
Izvor iz vlade Venecuele, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za AFP da predsednik Maduro još nije potpisao dekret, "potpredsednca je predstavila dokument kako bi pokazala da je sve spremno i da predsednik može da proglasi u bilo kojem trenutku."
Između SAD i Venecuele bukti sukob zbog navodnih isporuka droge u Karipskom moru, ali u igri su i najveće rezerve nafte na svetu od čega najviše profitira Kina.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
