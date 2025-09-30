Slušaj vest

Predsednik Venezuele Nicolas Maduro spreman je da proglasi vanredno stanje na celoj teritoriji u slučaju "agresije" SAD koje su rasporedile ratne brodove u Karibima, objavila je u ponedeljak potpredsednica Delsi Rodrigez.

"Predsednik je potpisao dekret o spoljnim smetnjama", rekla je Rodrigez tokom ceremonije s diplomatskim zajednicom.

Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Ovaj dekret "daje posebna ovlašćenja šefu države da deluje u pitanjima odbrane i bezbednosti" ako se SAD "usude da napadnu našu domovinu", dodala je.

Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji Foto: Ariana Cubillos/AP

Izvor iz vlade Venecuele, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je za AFP da predsednik Maduro još nije potpisao dekret, "potpredsednca je predstavila dokument kako bi pokazala da je sve spremno i da predsednik može da proglasi u bilo kojem trenutku."

Između SAD i Venecuele bukti sukob zbog navodnih isporuka droge u Karipskom moru, ali u igri su i najveće rezerve nafte na svetu od čega najviše profitira Kina.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

