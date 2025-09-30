Slušaj vest

U Beogradu je 29. septembra održana svečanost povodom 76. godišnjice osnivanja Narodne Republike Kine i jubileja 70 godina prijateljstva između Kine i Srbije, na kojoj je prikazan promotivni video „Izvan prozora je plava planeta“, urađen u produkciji Kineske medijske grupe.

Kineski ambasador Li Ming je na svečanosti istakao da su odnosi dve zemlje danas snažniji nego ikada i da zajednička budućnost tek počinje da se piše.

„Velika mi je čast što zajedno obeležavamo 76 godina kineske države i 70 godina neraskidivog prijateljstva naših naroda“, poručio je na početku obraćanja. On je istakao da je ključ kineskog uspeha snažno vođstvo Komunističke partije, koja je istrajno sprovodila reforme, borila se protiv korupcije i povela zemlju putem modernizacije. Kao rezultat, Kina je ispunila istorijski cilj – izvela je 100 miliona ljudi iz siromaštva i izgradila „umereno prosperitetno društvo“.

Govoreći o odnosima sa Srbijom, on je podsetio da su dve zemlje 70 godina delile slične izazove i uvek stajale jedna uz drugu. Poseta predsednika Sija Beogradu 2024. otvorila je novo poglavlje saradnje, a susreti sa predsednikom Vučićem potvrđuju strateški karakter odnosa.

„Pravi prijatelj je blizak čak i na kraju sveta“, zaključio je ambasador, pozivajući da Kina i Srbija nastave da grade zajedničku budućnost. Podigao je čašu u čast godišnjice kineske države, prosperiteta dveju zemalja i večnog prijateljstva naroda koji, iako udaljeni hiljadama kilometara, dele iste vrednosti i zajedničku viziju sveta.

Sagovornici iz političkog, diplomatskog i akademskog života saglasni su u jednom – saradnja Srbije i Kine nikada nije bila snažnija, a potencijali za njen razvoj tek dolaze do izražaja.

Potpredsednica Narodne skupštine Marina Raguš podseća da je Kina u proteklih sedam decenija prošla put od siromaštva do svetske supersile, ostvarujući impresivan privredni rast. „Naše dve zemlje imaju neraskidivo prijateljstvo i zajedničku viziju – da postanu primer kako se gradi saradnja zasnovana na miru, stabilnosti i prosperitetu“, naglašava Raguš.

O značaju kineskih inicijativa Marina Raguš podseća da je Srbija prošle godine bila jedina evropska zemlja koja je potpisala zajedničku izjavu o globalnom upravljanju.

„Kina je jedina zemlja koja je ponudila model bez sebičnih razloga, u ime čovečanstva. Taj okvir daje odgovor na izazove poput klimatskih promena i neujednačenog razvoja“, ističe ona.

Foto: KMG

Da se saradnja ne ogleda samo u politici i ekonomiji podseća ministar sporta i omladine Zoran Gajić. „Politika i ekonomija zasnovane su na interesima, ali sport i kultura ulaze u sferu iskrenih emocija. Upravo one najjače povezuju naše narode“, kaže Gajić.

Govoreći o utisku promotivnog videa „Izvan prozora je plava planeta“, Gajić ističe da napredak Kine u svemirskoj tehnologiji je impresivan i prirodni nastavak njenog ukupnog tehnološkog razvoja.

Bivši ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić dodaje da su upravo ekonomske veze ključne za trajno prijateljstvo. „Kineske firme koje posluju u Srbiji osnažuju našu privredu. Bez takvih odnosa nema ni pravog prijateljstva“, kaže Mrkić. On posebno ističe četvrtu inicijativu predsednika Sija – za globalno upravljanje – koja, kako ocenjuje, dolazi u pravom trenutku i vraća fokus na principe Ujedinjenih nacija.

Nakon gledanja promotivnog videa „Izvan prozora je plava planeta“, Mrkić je naglasio je da je Kina, ne samo ekonomski i politički, već i tehnološki gigant. Njena dostignuća u svemirskom programu sagovornici ocenjuju kao impresivna. Mrkić podseća da je upravo Kina istražila tamnu stranu Meseca.

Katarina Zakić, načelnica Centra za studije „Pojasa i puta“ u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, više od decenije prati odnose Srbije i Kine. „Impresionirana sam brzinom njihovog razvoja. Srbija je u Evropi svojevrsna predvodnica političkih veza sa Kinom, a kineske investicije u Srbiji sve su raznovrsnije – od zelene energije do visokih tehnologija“, kaže ona.

Zakić dodaje da su građani sveta ujedinjeni u težnji ka pravednijem društvu i da kineske inicijative podsećaju na univerzalne principe kojima čovečanstvo treba da teži. „Iskustva Drugog svetskog rata nas obavezuju da gradimo miroljubiviji svet, a Kina upravo na to ukazuje“, naglašava.

U zajedničkoj poruci sagovornici ističu da je prijateljstvo Srbije i Kine neraskidivo, da se oslanja na istoriju, ali gleda ka budućnosti – u kojoj će politika, ekonomija, kultura, sport i nauka biti stubovi još dublje saradnje.