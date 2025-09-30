Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da ruske snage pobeđuju u onome što je nazvao "pravednom bitkom" u Ukrajini.

- Naši borci i komandanti kreću u napad, a cela zemlja, cela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i vredno radi. Zajedno branimo našu ljubav prema domovini i jedinstvo naše istorijske sudbine, borimo se i pobeđujemo - rekao je Putin u video snimku objavljenom na sajtu Kremlja, prenosi Indipendent.

Britanski list podseća da je Rusija pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, nazivajući je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog suseda.

Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja teritorije.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Ruske Ministarstvo odbrane je juče saopštilo da je ova zemlja preuzela kontrolu nad još dva naselja na prvoj liniji fronta u ključnim oblastima Donjecke oblasti na istoku Ukrajine.

Ukrajinski zvaničnici nisu komentarisali rusko saopštenje u vezi s ova dva sela.

Skaj njuz navodi da su u pitanju Šandrigolovo i Zarične, dva sela koja se nalaze severoistočno od Slavjanska - ključnog grada koji Rusija želi da zauzme u okviru prodora ka zapadu kroz Donjecku oblast.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

S druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kontraofanzivna operacija Kijeva izvedena u blizini grada Dobropilja, takođe u Donjeckoj oblasti, kao i da je u njoj ostvaren napredak.

Britanska televizija navodi da ni ruske ni ukrajinske tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi.

1/27 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev, Kijevska oblast i Zaporožje. Poljska digla borbene avione, a Ukrajinci još uvek broje mrtve među kojima ima i dece. Foto: Shutterstock, Printscreen/X, Printscreen/X

Putinovo sinoćnje obraćanje usledilo je nakon što je ruski predsednik pozvao na najveći proces regrutacije trupa te zemlje od 2016. godine, pošto je objavljeno da su u vojsci Rusije upražnjena mesta za 135.000 ljudi.

Mobilizacija dolazi usred rastućih ruskih gubitaka u ratu i pritiska da se održi linija fronta duga 1.000 km.

1/14 Vidi galeriju Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Prema zapadnim procenama, više od milion vojnika Putinove vojske poginulo je u ratu.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Šef Kremlja je povećao godišnji obim regrutacije u proseku za pet odsto od početka rata u Ukrajini 2022. godine.