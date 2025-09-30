PUTIN NIKAD RATOBORNIJI: NAŠI BORCI I KOMANDANTI KREĆU NAPAD Poručio da Rusija dobija "pravednu bitku" u Ukrajini po objavi NAJVEĆE REGRUTACIJE od 2016. (VIDEO)
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da ruske snage pobeđuju u onome što je nazvao "pravednom bitkom" u Ukrajini.
- Naši borci i komandanti kreću u napad, a cela zemlja, cela Rusija, vodi ovu pravednu bitku i vredno radi. Zajedno branimo našu ljubav prema domovini i jedinstvo naše istorijske sudbine, borimo se i pobeđujemo - rekao je Putin u video snimku objavljenom na sajtu Kremlja, prenosi Indipendent.
Britanski list podseća da je Rusija pokrenula opštu invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, nazivajući je "specijalnom vojnom operacijom" demilitarizacije i denacifikacije svog suseda.
Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja teritorije.
Ruske Ministarstvo odbrane je juče saopštilo da je ova zemlja preuzela kontrolu nad još dva naselja na prvoj liniji fronta u ključnim oblastima Donjecke oblasti na istoku Ukrajine.
Ukrajinski zvaničnici nisu komentarisali rusko saopštenje u vezi s ova dva sela.
Skaj njuz navodi da su u pitanju Šandrigolovo i Zarične, dva sela koja se nalaze severoistočno od Slavjanska - ključnog grada koji Rusija želi da zauzme u okviru prodora ka zapadu kroz Donjecku oblast.
S druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je kontraofanzivna operacija Kijeva izvedena u blizini grada Dobropilja, takođe u Donjeckoj oblasti, kao i da je u njoj ostvaren napredak.
Britanska televizija navodi da ni ruske ni ukrajinske tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi.
Putinovo sinoćnje obraćanje usledilo je nakon što je ruski predsednik pozvao na najveći proces regrutacije trupa te zemlje od 2016. godine, pošto je objavljeno da su u vojsci Rusije upražnjena mesta za 135.000 ljudi.
Mobilizacija dolazi usred rastućih ruskih gubitaka u ratu i pritiska da se održi linija fronta duga 1.000 km.
Prema zapadnim procenama, više od milion vojnika Putinove vojske poginulo je u ratu.
Šef Kremlja je povećao godišnji obim regrutacije u proseku za pet odsto od početka rata u Ukrajini 2022. godine.
Putin se obratio ruskoj javnosti povodom treće godišnjice međunarodno nepriznatog "pripajanja" četiri ukrajinska regiona - Donjecke, Luganske, Zaporoške i Hersonske oblasti.
(Kurir.rs/The Independent/Sky News/Preveo i priredio: N. V.)