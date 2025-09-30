Ruski napad na ukrajinsku Sumsku oblast, u selu Černeščina dron pogodio stambeni objekat, stradala četvoročlana porodica
SELO ČERNEŠINA
"IZVUČENA TELA RODITELJA I DEČAKA OD 4 I 6 GODINA" Ruski napad dronovima na ukrajinsku Sumsku oblast, stradala četvoročlana porodica (FOTO)
Četvoročlana porodica je poginula u napadu ruskog drona u Sumskoj oblasti na severu Ukrajine.
To je jutros objavio Oleg Grigorov, načelnik regionalne vojne administracije Sumske oblasti.
"Neprijatelj je gađao stambeni objekat u selu Černeščina, u naselju Krasnopolje, jurišnim dronom", napisao je Grigorov na Telegramu.
Foto: x/AleksKukalov
On je naveo da su "iz ruševina spasioci izvukli tela četiri osobe, roditelja i dvojice dečaka od četiri i šest godina".
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je sinoć da ruske snage pobeđuju u onome što je nazvao "pravednom bitkom" u Ukrajini.
Kijev i njegovi saveznici kažu da je invazija ničim izazvan imperijalistički pokušaj otimanja teritorije.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
