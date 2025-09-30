Slušaj vest

Kijevska policija podigla je optužnicu protiv 17-godišnje majke koja je ostavila svog sedmomesečnog sina samog u zaključanom stanu četiri dana i otputovala u Harkov.

Dete je zadobilo teške zdravstvene probleme, palo je u komu i hospitalizovano u kritičnom stanju.

- Lekarima je dugo trebalo da dete stabilizuju i sada konačno možemo da kažemo da više nije u opasnosti - rekla je dr Evgenija Grigorijeva, direktorka dečje bolnice u Kijevu.

U jednoj od soba policajci su pronašli dečaka u krajnje iscrpljenom stanju.

Policija je ubrzo pronašla i majku koja je dovela život deteta u opasnost - bila je to 17-godišnja lokalna stanovnica koja je u prestonicu došla sa svojom majkom, bakom dečaka, ali je živela odvojeno. Otac deteta nije poznat.

1/4 Vidi galeriju Ostavljena beba u Kijevu Foto: Поліція Києва

Na osnovu zaključka forenzičko-medicinske komisije, utvrđeno je da je zbog dugotrajnog nedostatka brige sedmomesečna beba razvila ozbiljne bolesti i primljena u bolnicu u izuzetno teškom stanju - dete nije hranjeno, pelene nisu menjane, ležalo je nepomično gotovo sve vreme, što je dovelo do pojave rana od ležanja na telu.

Preti kazna od osam godina

Nakon što su prikupili potrebne dokaze u okviru predistražnog postupka, istražitelji su, pod procesnim nadzorom Tužilaštva Dnjiprovskog okruga u Kijevu, maloletnoj majci uručili obaveštenje o sumnji za dva krivična dela - član 166 (zlonamerno neispunjavanje roditeljskih obaveza brige o detetu) i deo 3 člana 135 (ostavljanje u opasnosti).