Najmanje jedan učenik je poginuo, a na desetine je povređeno nakon što se srušila zgrada jedne škole u Indoneziji.

Sumnja se da je pod ruševinama ostalo zatrpano više od 60 dece.

Dok su se učenici molili, urušila se zgrada islamskog internata Al Kozini na Istočnoj Javi. Većina dece koja se smatra nestalima su dečaci starosti između 12 i 17 godina.

Tokom cele noći su trajali napori spasavanja, a iz ruševina su izvukli osmoro preživelih.

Rašće broj mrtvih

Spasioci su rekli da su prilikom spasavanja videli još tela, što znači da će broj poginulih verovatno da raste. Porodice učenika su se okupile u bolnicama i u blizini srušene zgrade iščekujući vesti o svojoj deci.

"Bože moj... moj sin je još uvek zatrppan, o, Bože moj, molim vas pomozite!", zavapila je jedna majka videvši ime svog deteta na ploči, a zatim su se začuli krici drugih roditelja-

"Gospodine, molim vas, pronađite moje dete", plakao je jedan otac dok je držao jednog spasioca za ruku.

Otežana potraga

Teške betonske ploče i drugi nestabilni delovi zgrade ometali su potragu i spasavanje, rekao je Nanang Sigit, službenik za potragu i spasavanje koji je predvodio akciju. Oprema za spašavanje je bila dostupna, ali spasioci je nisu koristili jer su brinuli da bi to moglo uzrokovati dalje urušavanje zgrade. Potraga je trenutno obustavljena.

- Dostavljamo kiseonik i vodu onima koji su još uvek zarobljeni ispod ruševina i održavamo ih u životu dok vredno radimo na njihovom izvlačenju - rekao je Sigit.

Dodao je da su spasioci videli nekoliko tela ispod ruševina, ali su se fokusirali na spasavanje onih koji su još uvek živi.

U akciji spasavanja učestvovalo je nekoliko stotina spasioca koji su imali opremu za disanje, izvlačenje, medicinsku evakuaciju i druge pomoćne alate.

Portparol policije je rekao da su učenici obavljali popodnevne molitve u zgradi koja je bila u neovlašćenom proširenju kada se iznenada srušila na njih. Učenici koji su se molili u drugom delu zgrade uspeli su na vreme da pobegnu.

Jedan učenik, dečak star 13 godina, poginuo je, a 99 drugih učenika je povređeno i prebačeno u bolnice, od kojih su neki u kritičnom stanju, saopštili su zvaničnici. Vlasti istražuju uzrok urušavanja. Kako su naveli, stara molitvena sala imala dva sprata, ali su na nju bila dodata još dva bez dozvole.