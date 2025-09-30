Slušaj vest

Predsednik Poljske Karol Navrocki rekao je danas da je uznemiren zbog dronova koji poleću sa brodova na Baltičkom moru i ulaze u vazdušni prostor članica NATO, ali je odbio predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se Rusiji zatvori pristup Baltiku.

"Vidimo da je to nova oblast hibridnog rata koji Rusija vodi protiv država u regionu. To što se dešava sa flotom u senci i korišćenje brodova za operacije dronova sigurno izaziva uznemirenje. Naravno, čekamo analize, takve odluke ne donose se na osnovu izjave Zelenskog", kazao je Navrocki poljskom radiju ZET.

Rekao je da je preuranjeno za izjašnjavanje o toj ideji a upozorio je da bi takva odluka imala posledice i za privredu i društvo.

"Vojni scenario poslednje tri godine ne ide onako kako je (predsednik Rusije) Vladimir Putin zamislio. Rusija neće okončati ratna dejstva, ne znamo da li će se to razviti u napad na države NATO ali moramo za to da budemo spremni", kazao je Navrocki.

Dodao je da zastupa tezu da je priprema za rat garancija mira.

"Pet odsto BDP za oružane snage, za kupovinu najbolje opreme na celom svetu, ulaganje u poljskog vojnika i redova, kao i jačanje armije, dozvoliće nam da taj mir kupimo", rekao je Navrocki.

"To je dodatni razlog da Baltičko more i druga, moraju da budu zatvorena za ruske tankere, u najmanju ruku za 'flotu u senci'. Računamo na odlučne korake SAD u vezi s tim", poručio je juče Zelenski na društvenoj mreži X.