Slušaj vest

Predsednik Poljske Karol Navrocki rekao je danas da je uznemiren zbog dronova koji poleću sa brodova na Baltičkom moru i ulaze u vazdušni prostor članica NATO, ali je odbio predlog ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da se Rusiji zatvori pristup Baltiku.

"Vidimo da je to nova oblast hibridnog rata koji Rusija vodi protiv država u regionu. To što se dešava sa flotom u senci i korišćenje brodova za operacije dronova sigurno izaziva uznemirenje. Naravno, čekamo analize, takve odluke ne donose se na osnovu izjave Zelenskog", kazao je Navrocki poljskom radiju ZET.

shutterstock_2550114451.jpg
Baltičko more Foto: Shutterstock

Rekao je da je preuranjeno za izjašnjavanje o toj ideji a upozorio je da bi takva odluka imala posledice i za privredu i društvo.

"Vojni scenario poslednje tri godine ne ide onako kako je (predsednik Rusije) Vladimir Putin zamislio. Rusija neće okončati ratna dejstva, ne znamo da li će se to razviti u napad na države NATO ali moramo za to da budemo spremni", kazao je Navrocki.

Poljski predsednik Karol Navrocki Foto: Albert Zawada/PAP

Dodao je da zastupa tezu da je priprema za rat garancija mira.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

"Pet odsto BDP za oružane snage, za kupovinu najbolje opreme na celom svetu, ulaganje u poljskog vojnika i redova, kao i jačanje armije, dozvoliće nam da taj mir kupimo", rekao je Navrocki.

Ruske pomorske vežbe "Julska oluja" u Tihom okeanu, na Arktiku, u Baltičkom i Kaspijskom moru  Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Iranian Army Office / Zuma Press / Profimedia

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski povodom sve učestalijih incidenata s ruskim kao i nepoznatim dronovima nad članicama NATO oko Baltičkog mora optužio je Moskvu da koristi tzv. "flotu u senci", tankere i brodove pod zastavama drugih zemalja, da sa njih poleću ti dronovi.

NATO vežbe Baltops 2025. u Baltičkom moru Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, STEFAN SAUER / AFP / Profimedia, FOCKE STRANGMANN / AFP / Profimedia

"To je dodatni razlog da Baltičko more i druga, moraju da budu zatvorena za ruske tankere, u najmanju ruku za 'flotu u senci'. Računamo na odlučne korake SAD u vezi s tim", poručio je juče Zelenski na društvenoj mreži X.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"NEMA BOLJEG POKLONA ZA PUTINOVU VOJSKU" Poljski predsednik ukida pomoć Ukrajincima, zabranjuje simbole Stepana Bandere i gasi internet Kijevu (FOTO)
xxx EPA Pawel Supernak.jpg
PlanetaPOLJSKA DIGLA BORBENE AVIONE, IMA MRTVIH I RANJENIH! Poleteli ruski strateški bombarderi, Ukrajina u plamenu! Gore Kijev i ostali gradovi! (FOTO/VIDEO)
collage.png
Planeta"RUSI, UPOZORENI STE, NEMOJTE POSLE DA KUKATE"! Žestok govor šefa poljske diplomatije u SBUN "Ako još jedna raketa ili avion uđe u prostor NATO..." (VIDEO)
Screenshot 2025-09-23 110137.png
PlanetaRUSIJA ULETELA U POLJSKI VAZDUŠNI PROSTOR, NATO AVIONI SRUŠILI DRONOVE: Evropa se usijala, NATO reagovao - aktiviran član 4 ugovora Alijanse (VIDEO, FOTO)
collage copy.jpg