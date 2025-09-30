Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu negirao je danas prihvatanje principa palestinske države nakon što je predsednik Donald Tramp predstavio svoj mirovni plan za Pojas Gaze.

"Nikako, i to nije napisano u sporazumu", rekao je Netanjahu u video snimku objavljenom na njegovom Telegram nalogu, odgovarajući tako na pitanje da li je "prihvatio palestinsku državu".

1/25 Vidi galeriju Sastanak Trampa i Netanjahua u Beloj kući. predstavljen plan za okončanje rata u Gazi. Netanjahu je pristao, hoće li i Hamas pristati? Foto: WILL OLIVER / POOL/EPA POOL

"Jedna stvar je jasno stavljena do znanja (u razgovoru sa Trampom): čvrsto ćemo se protiviti palestinskoj državi", dodao je Netanjahu.

1/9 Vidi galeriju Benjamin Netanjahu Foto: EPA Menahem Kahana, AP Menahem Kahana, EPA Menahem Kahana Pool

Plan za Gazu koji je predstavio Tramp predviđa da bi se, na kraju, "uslovi konačno mogli ispuniti da bi se otvorio kredibilan put ka samoopredeljenju i uspostavljanju palestinske države".

1/9 Vidi galeriju Izraelsko bombardovanje grada Gaze. Stanovništvo se evakuiše prema jugu enklave. Foto: MOHAMMED SABER/EPA

Trampov plan za Gazu zavisi i od Jaira Lapida, vođe izraelske opozicije, čiji je otac rođen u Novom Sadu, a koji je obećao američkoj strani da će obezbediti "sigurnosnu mrežu" Netanjahuu i podršku u parlamentu