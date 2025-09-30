MARK RUTE BIO GOST NA KOLEGIJUMU KOMESARA U BRISELU

EU će izdvojiti dva milijarde evra za isporuku dronova Ukrajini, najavila je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Ta najava predstavlja najkonkretniji korak EU do sada za povećanje sposobnosti Ukrajine za borbu bespilotnim letelicama.

Fon der Lajen je govoreći novinarima s generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, preneo je Politiko, rekla da će to omogućiti Ukrajini da proširi i iskoristi svoj puni kapacitet, a EU da ima koristi od te tehnologije.

Rute i Fon der Lajen danas na kolegijumu komesara u Briselu razmatraju pitanja odbrane i bezbednosti.

Šefica Evropske komisije takođe želi da pokrene debatu o tome kako finansirati dugoročnu podršku Ukrajini.

Ona je, piše Politiko, izložila plan za "reparacioni zajam" na osnovu ruske imovine zamrznute u EU.

Taj zajam bi, prema njenim rečima, bio isplaćen u tranšama pod određenim uslovima, a deo bi bio namenjen za vojne nabavke od evropske industrije.

Njeni komentari poklopili su se sa komentarima nemačkog kancelara Fridriha Merca iz prošlonedeljnog autorskog teksta za Fajnenšel tajms.

Ključno je, istakla je Fon der Lajen, "da nema oduzimanja imovine" - Ukrajina bi otplatila zajam samo ako Rusija plati reparacije po budućem sporazumu posle rata.

Rute je podržao inicijativu EU za takozvani "Zid protiv dronova" duž istočne granice Unije.

"Ne možemo da trošimo milione evra ili dolara na rakete za uništavanje dronova koji koštaju samo nekoliko hiljada dolara", rekao je Rute.

Evropski savet - lideri članica EU će sutra na neformalnom samitu u Kopenhagenu razgovarati o planovima za odbranu i pripremama za zajedničku "Mapu puta spremnosti NATO-EU do 2030".