Let kompanije Viz Er iz Varšave za Barselonu bio je primoran da se vrati u prestonicu Poljske pre 6 sati ujutru.

Razlog je najverovatnije bio sudar sa pticom. U avionu je bilo preko 150 ljudi.

Više od 150 putnika bilo je u avionu, koji je bio primoran da se vrati na varšavski aerodrom "Frederik Šopen" pre 6 sati ujutru.

Incident se dogodio ubrzo nakon poletanja.

Reč je o avionu kompanije Viz Er koji je poleteo jutros u 5:35, nakon noćne pauze.

U takvim vanrednim situacijama, na aerodromu se mogu primeniti tri nivoa pretnje. Danas je doneta odluka da se aktivira prvi, najniži nivo - takozvana lokalna uzbuna.

Ova procedura je otkazana pre 7 časova ujutru, a rad aerodroma se vratio u normalu.