Telo novorođenčeta pronađeno je danas u Gracu, drugom po veličini gradu u Austriji, a kako piše austrijski "Hojte", sumnja se na ubistvo.

Prema prvim informacijama, policiji je prijavljeno da je beba pronađena na krovu nadstrešnice za automobile.

Državna kriminalistička služba Štajerske vodi istragu.

Zasad nisu poznati detalji.

Kurir/Blic

