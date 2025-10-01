Slušaj vest

Desetoro ljudi je poginulo, a 30 ranjeno eksplozijom automobila-bombe ispred sedišta pakistanske paravojne jedinice u gradu Kveti, u Pakistanu.

Svih šest napadača je ubijeno, saopštila je policije i dodala da su oni pre detoniranja eksploziva imali intenzivnu razmenu oružane vatre s vojnicima.

Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali se sumnja na separatiste u pobunjenoj pokrajini Beludžistan čiji glavni grad je Kveta.

Predsednik Pakistana Asif Ali Zardari i premijer Šehbaz Šarif su pohvalili snage bezbednosti zbog brze reakcije na napad i eliminacije napadača.

Beludžistan na jugozapadu Pakistana, koji izlazi na Omanski zaliv i graniči se sa Avganistanom, odavno je poprište pobune takozvane Beludžinske oslobodilačke vojske koja zahteva otcepljenje od Pakistana.

Pre nekoliko nedelja je 13 ljudi poginulo, a 30 ranjeno u ;samoubilačkom bombaškom napadu ispred stadiona kod Kvete, gde je bio skup pristalica jedne nacionalističke stranke.